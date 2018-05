Bundesliga | Amburgo retrocede | polizia a cavallo in campo Video disordini | caos e

Bundesliga - l'Amburgo retrocede dopo 55 anni. Caos sugli spalti - fumogeni e polizia in campo : Anche quell'orologio che sembrava non doversi fermare mai alla fine ha dovuto piegarsi alla legge del tempo. E lo ha fatto nel peggiore dei modi, nel pomeriggio che nessuno voleva vivere e che dopo ...

Bundesliga - Amburgo retrocesso dopo 55 anni : quali squadre non sono mai state in B? : Non è più tempo per i miracoli, destino che stavolta volta le spalle all' Amburgo . La fine di un'era è certificata dall' orologio del Volksparkstadion , timer digitale installato nel 2001 che ha ...

Bundesliga - l'Amburgo retrocede. Disordini : polizia a cavallo in campo : Ci siamo: dopo 54 anni, 262 giorni, 0 ore e 15 minuti passati in Bundesliga l'Amburgo è retrocesso. E l'ha fatto tra le intemperanze dei suoi tifosi. Non è bastata la vittoria per 2-1 contro il ...

Bundesliga - l'Amburgo deve salvarsi : Il mondo sembra essersi capovolto, tutto di un colpo. E ora ad Amburgo tifosi e squadra tornano a sentirsi "irretrocedibili" . Il destino è dalla loro parte, devono restare in Bundesliga, qualsiasi ...

Bundesliga - risultati e gol della 27giornata : colpo Schalke - vince anche l'Eintracht. Sprofonda l'Amburgo : Un pomeriggio ricco di gol quello in cui si è giocata parte della 27giornata di Bundesliga. Con il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund impegnate domenica , rispettivamente contro Lipsia e Hannover, , ...

Bundesliga - 26giornata : tris-Lewa e Amburgo demolito. Ok il Bayer : La vittoria dello Schalke 04 in casa del Mainz aveva aperto la 26ª giornata di Bundesliga, una rete di Caligiuri al 55' ha regalato alla squadra di Domenico Tedesco un'altra vittoria che le permette ...

Bundesliga - il Bayern gioca a tennis con l'Amburgo : 6-0 : Capolista travolgente con la doppietta di Ribery e il tris di Lewandowski che sbaglia anche un rigore. A segno pure Robben

Amburgo - ultimo giro di lancette : fine di un'era in Bundesliga? : Dal 2001 l' orologio del Volksparkstadion ricorda l'incredibile longevità in Bundesliga dell' Amburgo , mai retrocesso e non casualmente il club più antico di Germania con 130 anni d'esistenza. Una ...