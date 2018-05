Brindisi- San Pietro L' Avv Alessandra Cursi candidata sindaco | oggi la presentazione

Il capo della Polizia Gabrielli fra Brindisi e Fasano : il programma : Prima l'inaugurazione del tensostatico del rione Bozzano, poi la scopertura di una lapide in ricordo del sacrificio del Vice Brigadiere Francesco Zizzi apposta sul palazzo municipale di Fasano e ...

Auto si schianta contro un trattore sulla Brindisi-San Vito : un ferito : SAN Vito DEI NORMANNI - Brutto incidente questa sera sulla ex statale 16 tra Brindisi e San Vito dei Normanni, in prossimità della rotatoria per Serranova e Autigno. Una Ford Fiesta vecchio modello ha ...