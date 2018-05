Brindisi | indossa una maglietta con scritto “pusher” E lo è davvero | nella sua auto

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 maggio 2018) Il modo migliore per vendere droga e non farsi riconoscere? In teoria, fare di tutto per non dare nell’occhio. Non la pensa così uno spacciatore 33enne di, che durante la sua “attività” se ne andava in giro per la cittàndo unacon la scritta “pusher“. E nell’mezzo chilo di hashish e marijuana. Se ne sono accorti i carabinieri, che lo hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A insospettirli, oltre all’abbigliamento (che poteva sembrare uno scherzo), il forte odore di hashish proveniente dalla suamobile. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio dell’11 maggio. Quando i carabinieri si sono avvicinati alla sua vettura, una Alfa Romeo 147, l’uomo si è subito mostrato irrequieto e nervoso. Poi l’odore della droga non ha lasciato ...