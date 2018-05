«Brad Pitt e Jennifer Aniston vogliono fare un figlio insieme»

Brad Pitt produrrà un film sullo scandalo di Harvey Weinstein : Lo scandalo Weinsten diventa un film. Plan B, la casa di produzione di Brad Pitt, ha acquistato i diritti della vicenda raccontata dal New York Times. Nella pellicola non verrà dato spazio alla caduta del magnate, ma si incentrerà sull'inchiesta delle giornaliste Jodi Kantor e Megan Twohey, che partendo da un memo del 2015 hanno ricostruito il sistema di molestie e minacce con cui il produttore riusciva a ottenere il silenzio delle ...

Harvey Weinstein : lo scandalo in un film di Brad Pitt : Uno scandalo, nel 1976, ha preso le sembianze di un film, esordendo in sala come Tutti gli uomini del presidente. Un altro, nel 2018, si appresta a fare altrettanto. Ma la politica, questa volta, c’entra poco. Quarantadue anni più tardi di Richard Nixon, è Harvey Weinstein l’oggetto del biasimo altrui. LEGGI ANCHEAnche il premio Pulitzer celebra #MeToo. E fa bene La Plan B, casa di produzione di Brad Pitt, ha acquistato i diritti sulla storia ...

Brad Pitt - la nuova fiamma è Neri Oxman : architetto in carriera. E Angelina non l'ha presa bene : Brad Pitt ha una nuova fidanzata. O perlomeno un nuovo flirt, ma di livello: secondo i tabloid americani l'attore, dopo il divorzio da Angelina Jolie, starebbe frequentando Neri Oxman, architetto...

Brad Pitt è molto più felice dopo il divorzio da Angelina Jolie (secondo indiscrezioni di un ben informato) : Brad Pitt è tornato ad essere quello di una volta ed è molto più felice dopo la sua separazione da Angelina Jolie. Lo avrebbe rivelato una fonte anonima ma ben informata a People.L'attore 54enne, infatti, è stato notato per il suo ritrovato buonumore e per il suo ritorno sotto i riflettori, oltre che per una rinnovata vita sentimentale dopo un periodo di attenzioni dedicate interamente a sé stesso. Le ...

