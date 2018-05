Blitz dei centri sociali al Pirellone per il vertice M5s-Lega

Governo Lega 5 stelle - Blitz dei centri sociali contro Di Maio e Salvini : Una ventina di manifestanti provenienti dal mondo antagonista meneghino hanno improvvisato un presidio in via Pirelli, proprio sotto al Pirellone, per protestare contro il vertice di Governo tra Lega e M5S. "Reddito per tutti, Razzismo per...

Blitz anti-terrorismo a Napoli : catturato 'Zidane' - re dei documenti falsi : Custodiva centinaia di documenti, tra patenti, carte di identità, titoli di viaggio per stranieri, permessi di soggiorno per stranieri, codici fiscali e bolli fiscali che dovevano servire a costruire ...

Blitz antiterrorismo - 14 arresti : jihadisti finanziati col traffico dei migranti. Due milioni dall'Italia ad Al-Nusra : Quattordici arresti e bloccato un flusso di denaro che aveva già portato due milioni di euro verso organizzazzioni terroristiche in Siria: un'operazione in più regioni e coordinata dalla Procura ...

Il brutale raid dei Casamonica nel bar alla periferia di Roma : Blitz all'alba - 4 persone in manette : Pestati una donna e il gestore del locale che è stato poi distrutto dai membri del clan, dopo la denuncia sono arrivate anche le minacce di morte, indaga la Dda

Blitz droga - 23 arresti : tra i clienti - vip di Uomini e donne e Isola dei famosi Video : Un Maxi Blitz anti droga a Milano ha scoperto un traffico che coinvolgeva molti esponenti del mondo vip del capoluogo lombardo e non solo. Tra i clienti abituali e consumatori di cocaina, infatti, chef famosi, manager, fidanzate e corteggiatrici di tronisti di Uomini e donne [Video], ex partecipanti del Grande Fratello, e anche una modella che ha partecipato all’Isola dei famosi, “molto vicina a un regista”. A comandare il giro di spaccio era un ...

Qualiano - psicotico uccide la madre - Blitz dei carabinieri : preso/ Arrestato : "Azione fulminea" : Qualiano, 37enne uccide la madre e si barrica in casa, orrore a Napoli: il ragazzo aveva problemi psichici e cinque anni fa aveva tentato di uccidersi, ora il gesto disperato(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 23:51:00 GMT)

Uccide la madre e si barrica in casa - arrestato in un Blitz dei carabinieri dopo 11 ore di assedio : di Cristina Liguori È scattato intorno alle 21,20 il blitz delle forze dell'ordine a Qualiano , Napoli, dove dalla mattina Pasquale De Falco si era barricato in casa dopo aver ucciso la madre con ...

Tragedia nel Napoletano - disabile uccide la madre e si barrica in casa : bloccato dopo il Blitz dei carabinieri : Pasquale De Falco è laureato in economia anche se non ha mai esercitato. Sul posto è arrivato anche il Pubblico Ministero . A coordinare le operazioni è stato il comandante della compagnia di ...

Uccide madre e si barrica in casa nel Napoletano - Blitz dei Cc - l'uomo immobilizzato e bloccato : Il 37enne ha ammazzato la madre, Teresa Licciardiello di 67 anni, mentre si trovava su un balcone della casa: poi ha esploso altri colpi, secondo quanto riferito da testimoni, infine si è chiuso nell'...

QUALIANO - PSICOTICO UCCIDE LA MADRE Blitz dei CARABINIERI : PRESO/ Si era barricato in casa : arrestato : QUALIANO, 37enne UCCIDE la MADRE e si barrica in casa, orrore a Napoli: il ragazzo aveva problemi psichici e cinque anni fa aveva tentato di UCCIDErsi, ora il gesto disperato(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 21:14:00 GMT)

Blitz dei carabinieri antidroga : arrestate 23 persone - sequestrati 300 chili di stupefacenti : Blitz dei carabinieri antidroga: arrestate 23 persone, sequestrati 300 chili di stupefacenti Blitz dei carabinieri antidroga: arrestate 23 persone, sequestrati 300 chili di stupefacenti Continua a leggere

Fiumi di droga sulla Campania : maxi Blitz dei carabinieri - 18 arresti : Dalle prime ore della mattina, è in corso una vasta operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Salerno. Circa duecento militari, con...

Blitz dei carabinieri - un arresto e 600 grammi di droga sequestrata : Avuta come risposta che era noto per i suoi trascorsi travagliati con la cronaca nera e la giustizia, ammetteva spontaneamente di detenere un involucro contenente 4 grammi di hashish, per uso ...

Venezia - Blitz dei No global : rimosso il tornello ferma turisti dal ponte di Calatrava : Una trentina di giovani No global - guidati da Tommaso Cacciari, leader dei Centri sociali Veneziani - ha rimosso oggi in tarda mattinata a Venezia uno dei due varchi che il Comune aveva posto per ...