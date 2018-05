: La riabilitazione del Presidente #Berlusconi rende giustizia (tardiva) ad un leader politico e a milioni di elettor… - GiovanniToti : La riabilitazione del Presidente #Berlusconi rende giustizia (tardiva) ad un leader politico e a milioni di elettor… - MediasetTgcom24 : Riabilitazione Berlusconi, Meloni: e' un atto di giustizia #Berlusconi - petergomezblog : Governo, Salvini: “Disponibile a parlare con Di Maio per riforme lavoro, giustizia, fisco e previdenza”. Lui: “No s… -

Soddisfazione tra le fila di FI per la riabilitazione diche "conclude5 anni ungiudiziario,politico e umano che ha impedito al leader del centrodestra d'essere in campo in prima persona"dice Bernini,capogruppo al Senato."è fatta", commenta Gelmini,capogruppo alla Camera "L'Italia ha la fortuna di poter contare ancora sulla sua grande esperienza e saggezza",aggiunge Carfagna,vicepresidente della Camera.Toti:"La riabilitazione rende(tardiva)a un leader politico e a milioni di elettori".(Di sabato 12 maggio 2018)