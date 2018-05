Berlusconi si può candidare È stato riabilitato | cancellati gli effetti della legge

Tribunale : Berlusconi si può candidare : 04.42 Silvio Berlusconi torna ad essere candidabile. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso ieri la sua riabilitazione, che di fatto cancella tutti gli effetti della condanna del 2013,inclusa l'impossibilità di correre in caso di elezioni per 6 anni dopo una condanna(l.Severino) Così il Corriere Sera Berlusconi era stato condannato in via definitiva per frode fiscale, nella vicenda dei diritti tv Mediaset, a 4 anni di cui 3 coperti ...

Gigi Moncalvo su Il Fatto : 'Matteo Salvini non può mollare Silvio Berlusconi'. Esplonde la rabbia di Ghedini : Il Fatto Quotidiano persevera anche quest'oggi nella continua opera di diffamazione del presidente Berlusconi. Le dichiarazioni di Moncalvo sono frutto di una assurda fantasia già più volte smentita. ...

Gigi Moncalvo : "Matteo Salvini non può mollare Silvio Berlusconi" : C'è un contratto firmato da Silvio Berlusconi e Umberto Bossi davanti a un notaio che impedisce a Salvini di mollare Forza Italia. Parola del giornalista Gigi Moncalvo, che da direttore della Padania chiese il licenziamento di Salvini "perché falsificava i fogli presenza. Vale a dire che non si presentava al lavoro, ma firmava ugualmente la presenza". Il giornalista lo ha raccontato in un'intervista al Fatto Quotidiano.Moncalvo, a ...

Silvio Berlusconi : 'Il centrodestra può fare un governo di minoranza' : 'In Europa non sarebbe una novità, solo in Italia sembra una cosa strana, se fallisce il dialogo fra 5 Stelle e Pd non ci sarebbe nulla di anomalo in un governo di centrodestra che va in Parlamento a ...

Berlusconi : soluzione non può che essere governo di centrodestra : Trieste, 27 apr. , askanews, - "Mi sembra che sia logico aspettare che il Pd assuma, come ha immaginato di fare, una decisione nella direzione del 3 maggio e poi si ritorna. Io credo che la soluzione ...

Berlusconi : 'Il centrodestra è unito e non si può dividere' : "Abbiamo 172 parlamentari eletti con il voto di tutti: la nostra è una forza politica unita, che non si può dividere". Lo ha detto, riferendosi al centrodestra, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando a Pordenone in vista delle Regionali di domenica. "La nostra ...

Elezioni Molise - sorride il centrodestra ma solo Berlusconi può davvero esultare : E' una vittoria netta, indiscutibile. Il risultato del Molise "farà capire ai nostri leader che il centrodestra è unito e non si può spaccare". Lo afferma all'Adnkronos il candidato di...

'Mi fido di Salvini ma con l'M5s non si può governare' - Berlusconi - : Roma, 22 apr. , askanews, 'Salvini finora si è comportato con correttezza nei nostri confronti. Credo che l'accusa di distruggere fosse obbiettivamente rivolta ad altri, non a noi. D'altronde il ...

Berlusconi : con M5S non si può governare : "L'immaturità politica di M5S dimostra che "non si può governare con loro".Nuovo voto? "Sarebbe un peccato".

