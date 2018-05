Berlusconi riabilitato e candidabile

Berlusconi riabilitato : ecco perché la buona condotta prevale sui carichi pendenti : Può sorprendere che non siano stati considerati un impedimento alla concessione della riabilitazione di Silvio Berlusconi i numerosi procedimenti in corso in numerosi tribunali, in larga parte per presunta corruzione di testimoni nella vicenda Ruby, ma anche per la stragi di mafia del 1993. Tuttavia la scelta dei giudici è confortata da precedenti della Cassazione che circoscrivono l'impatto dei cosiddetti “carichi pendenti”...

Berlusconi riabilitato - ecco come può tornare in Parlamento : Con il Rosatellum non serve il voto anticipato, ma basta che un seggio uninominale resti vacante per far scattare elezioni suppletive. Biancofiore , FI, : "Per lui c'è già un posto a ottobre dopo le ...

Berlusconi riabilitato - Lucia Annunziata : “Se si dimette un senatore di Forza Italia è di nuovo in parlamento” : “Berlusconi è stato riabilitato e se tra un mese si dimette un senatore e si va a un supplementare Berlusconi è di nuovo in Parlamento. Cade tutto l’assunto che nel centro-destra non può essere il leader. Questo è un governo pienamente legittimato espresso dagli Italiani, bisognerà vedere come opera, è sicuramente un grande cambiamento. Personalmente sono molto curiosa.” così Lucia Annunziata, ospite del Salone del Libro di ...

Berlusconi riabilitato - Fassino (Pd) : “Rispetto per provvedimento della magistratura”. Poi i dubbi sulla Flat tax : “Non c’è bisogno di fare commenti… I provvedimenti della magistratura si rispettano e se ne prende atto. Credo che la politica debba avere il suo corso e la magistratura il suo.” così Piero Fassino, ospite al Salone del Libro di Torino, commenta la riabilitazione di Berlusconi e la sua candidabilità, e rispetto all’opposizione del PD al sempre più probabile governo Lega-M5s, dice: “Non ci sono frizioni nel ...

Di Maio : "Berlusconi riabilitato? Non cambia nulla. Con Lega non parliamo ancora di nomi" : Di nomi non abbiamo parlatoancora, oggi si parla del contratto di governo" ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle al suo arrivo a Milano per l'incontro con Salvini. "La riabilitazione di Berlusconi non cambia nulla nella trattativa".

Berlusconi riabilitato - Borghi (Lega) : “Non è un problema per il governo”. Toninelli (M5s) : “Responsabilità morali e politiche restano” : “Berlusconi candidabile? Che c’entra, il suo nome nel contratto non c’è. Non è un problema”. A dirlo è Claudio Borghi, deputato della Lega Nord, all’ingresso del Pirellone. I vertici del Carroccio e del Movimento 5 stelle si sono incontrati per il tavolo tecnico che dovrebbe far partire il governo giallo-verde. Sulla riabilitazione di Silvio Berlusconi, che potrà entrare in Parlamento da subito, si è espresso anche ...

"Rassegnatevi - Berlusconi dà le carte". Licia Ronzulli all'Huffpost racconta l'emozione del Cav riabilitato : Licia Ronzulli, come ha preso Berlusconi la notizia della sua "riabilitazione"?Ha ricevuto una telefonata da Niccoló Ghedini. Era circondato da persone e quindi è rimasto in silenzio. Ma i suoi occhi però mostravano evidente emozione. Poi è andato da sua figlia Marina.E poi?Poi come sempre il presidente mantiene il suo self control. Questa mattina gli ho chiesto: come si è svegliato dottore oggi? E lui mi ha ...

Il tribunale di Milano : Berlusconi riabilitato e candidabile : La decisione cancella tutti gli effetti della condanna subita nell’agosto del 2013 per frode fiscale Mediaset

Berlusconi riabilitato - Da Di Maio a Calderoli : "Non cambia nulla". Salvini "felice per la democrazia" : La riabilitazione di Silvio Berlusconi, tornato candidabile, può avere un impatto politico forte dentro il centrodestra, ma anche nel processo di formazione di un Governo fra M5S e Lega, che prosegue oggi a Milano."Non cambia nulla" dice Luigi Di Maio appena arrivato nel capoluogo lombardo. "Questa notizia non cambia il mio giudizio su Berlusconi. La trattativa sul contratto di governo va avanti perchè l'obiettivo è portare ...

Berlusconi riabilitato : ecco come può tornare in Parlamento : Dopo il verdetto del tribunale di Milano che di fatto ha riabilitato Silvio Berlusconi rendendolo nuovamente candidabile, F orza Italia eulta . Il Cavaliere potrebbe candidarsi in caso di ritorno al ...

Berlusconi riabilitato irrompe nella scena : si può candidare : Ora l'ex cavaliere in caso di elezioni, si potrà candidare. Il via libera dal tribunale di Milano. Decade dopo 5 anni il divieto della legge Severino. Un bene per la democrazia, è stata fatta ...

Berlusconi riabilitato - Saviano : “Terribile! Tutto cambia perché nulla cambi”. “Governo M5s-Lega? Lo fanno” : “Berlusconi candidabile? Terribile…Tutto cambia perché nulla cambi” ospite del Salone del Libro di Torino, Roberto Saviano cita “Il Gattopardo” nel commentare la riabilitazione all’esercizio politico di Silvio Berlusconi. Alla domanda se Di Maio e Salvini riusciranno a formare un governo, il giornalista risponde di sì. L'articolo Berlusconi riabilitato, Saviano: “Terribile! Tutto cambia perché nulla ...

Berlusconi riabilitato - Saviano : “Terribile! Tutto cambi perché nulla cambi”. “Governo M5s-Lega? Lo fanno” : “Berlusconi candidabile? Terribile…Tutto cambi perché nulla cambi” ospite del Salone del Libro di Torino, Roberto Saviano cita “Il Gattopardo” nel commentare la riabilitazione all’esercizio politico di Silvio Berlusconi. Alla domanda se Di Maio e Salvini riusciranno a formare un governo, il giornalista risponde di sì. L'articolo Berlusconi riabilitato, Saviano: “Terribile! Tutto cambi perché nulla ...

Silvio Berlusconi 'riabilitato' : l'ex premier può di nuovo candidarsi : Il mondo politico ha già espresso le prime reazioni alla notizia. Matteo Salvini ha definito la riabilitazione dell'ex presidente del Consiglio 'una buona notizia per lui e soprattutto per la ...