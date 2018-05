Berlusconi potrebbe rientrare subito in Parlamento senza passare da nuove elezioni

Silvio Berlusconi - la profezia di Paolo Becchi : governo M5s-Lega - ecco la soluzione che il Cav potrebbe accettare : Berlusconi può fare un passo di lato senza compromettere la sua dignità politica. Di Maio non lo vuole al governo, ma Salvini - con lealtà - non vuole spaccare la coalizione di centrodestra, che tra l'altro è in buona salute elettorale. Se non si trova la quadra, nelle ...

Silvio Berlusconi - una notte drammatica : come potrebbe far nascere il governo Lega-M5s : No, forse non è ancora finita. Nonostante la chiusura ufficiale di Silvio Berlusconi e Forza Italia ci sarebbe ancora uno spiraglio per varare il governo Lega-M5s , con appoggio esterno degli azzurri. ...

Confalonieri : “Renzi potrebbe essere l’erede di Berlusconi. Salvini? Non è così male - io un po’ leghista” : “Renzi potrebbe essere l’erede di Berlusconi“. A dirlo è il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri in un incontro al Festival della Tv di Dogliani: “Renzi ha 40 anni, Berlusconi ne ha 80. potrebbe essere il suo erede a meno che non ne esca un altro”, ha detto Confalonieri. “Certo l’Italia è un Paese dove uno prima piace e poi non piace più. Adesso Renzi è diventato un po’ il Berlusconi dell’altra ...

Berlusconi potrebbe ricomprare il Milan Video : Quando i tifosi del #Milan sentono nominare Silvio Berlusconi [Video], calcisticamente parlando, non possono non provare una fortissima nostalgia. Infatti il Cavaliere, alla guida del club rossonero, ha praticamente vinto tutto, portando la societa' a livelli mai raggiunti nella sua storia. Un suo ritorno, dunque, verrebbe accolto nel migliore dei modi. La vicenda La societa' rossonera, sotto la guida cinese e del duo Fassone-Mirabelli, non ha ...

Berlusconi potrebbe ricomprare il Milan : Quando i tifosi del Milan sentono nominare Silvio Berlusconi, calcisticamente parlando, non possono non provare una fortissima nostalgia. Infatti il Cavaliere, alla guida del club rossonero, ha praticamente vinto tutto, portando la società a livelli mai raggiunti nella sua storia. Un suo ritorno, dunque, verrebbe accolto nel migliore dei modi. La vicenda La società rossonera, sotto la guida cinese e del duo Fassone-Mirabelli, non ha vissuto ...

Berlusconi stronca il M5s. "Potrebbero soltanto pulire i cessi a Mediaset" : Nostro inviato a Larino (Cb)La temperatura è rovente, le scorie della seconda tornata di consultazioni non ancora smaltite. E allora una mossa decisa la fa Silvio Berlusconi che il giorno dopo il nuovo fallimento della trattativa tra Lega e Cinquestelle per la formazione del governo, torna a tuffarsi nella campagna elettorale per le regionali del Molise a sostegno di Donato Toma. Per la seconda volta nel giro di una settimana il Cavaliere torna ...

Berlusconi chiede la riabilitazione : potrebbe tornare eleggibile entro l’estate : I legali di Silvio Berlusconi hanno depositato un'istanza per la richiesta della riabilitazione giudiziaria dell'ex cavaliere, una mossa che potrebbe far tornare eleggibile il leader di Forza Italia già entro l'estate 2018.Continua a leggere