Berlusconi | pg Milano | valuteremo se fare opposizione 2

meteoweb.eu

: #Berlusconi secondo il tribunale del Riesame di Milano è di nuovo candidabile. Ce ne faremo una ragione. La vera sf… - NicolaMorra63 : #Berlusconi secondo il tribunale del Riesame di Milano è di nuovo candidabile. Ce ne faremo una ragione. La vera sf… - Corriere : Silvio Berlusconi si può di nuovo candidare. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano - SkyTG24 : #Berlusconi di nuovo candidabile: ok del tribunale sorveglianza Milano -

(Di sabato 12 maggio 2018) (AdnKronos) – I giudici della Sorveglianza hanno ritenuto – da quanto trapela – cheha risarcito il suo danno, si è ravveduto rispetto al reato per il quale è stato giudicato e ha messo in atto una ‘buona condotta’ (rapportata e valutata alla luce della gravità del reato per il quale si chiede la riabilitazione) per il periodo intercorso dalla condanna fino alla scadenza dei tre anni che la legge prevede che debbano trascorrere dall’espiazione completa della pena. Denunce e processi per fatti successivi alla sentenza a cui si riferisce l’istanza di riabilitazione non sono per legge automaticamente ostativi alla concessione della riabilitazione, ma sono valutati caso per caso dal Tribunale per trarre elementi di convincimento rispetto al giudizio complessivo, positivo o negativo, del requisito della buona condotta e del conseguimento ...