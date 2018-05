Berlusconi è nuovamente candidabile | concessa la riabilitazione

blogo

(Di sabato 12 maggio 2018) Silvionon è più in. La decisione è stata presa ieri dal Tribunale di Sorveglianza di Milano che gli ha concesso la "", con la quale vengono cancellati tutti gli effetti della condanna figli della sentenza sui diritti Tv Mediaset. La decisione era attesa per il mese prossimo ed invece il Tribunale si espresso ieri rispondendo all'istanza degli avvocati Franco Coppi e Niccolò Ghedini, depositata 4 giorni dopo la scadenza dei 3 anni dalla sentenza di condanna. La legge prevede infatti che debbano essere trascorsi almeno 3 anni dall'espiazione della pena per poter presentare la domanda.La decisione del Tribunale di Sorveglianza ha dunque cancellato gli effetti della Legge Severino, in base alla qualesarebbe stato infino al 2019.non dovrà dunque neanche attendere l'esito del ricorso presentato presso la Corte Europea ...