Berlusconi di nuovo candidabile | il voto in autunno ora è alle porte

Berlusconi si può di nuovo candidare - sì del giudice alla riabilitazione : Ieri pomeriggio il Tribunale di Sorveglianza di Milano, in camera di consiglio, ha concesso la “riabilitazione” a Silvio Berlusconi cancellando di fatto tutti gli effetti della condanna subita nell’agosto del 2013 per frode fiscale Mediaset. Lo conferma questa mattina il suo difensore, Niccolò Ghedini....

A Cannes annunciato un nuovo film su Berlusconi. Ormai l’ex Cavaliere è un genere cinematografico : Ormai sta diventando un vero «genere» cinematografico. Ci sono le commedie, i gialli, i mélo, i noir, i musical e i film su Silvio Berlusconi. Mentre il «Loro» duale, 1 e 2, di Paolo Sorrentino è in testa al botteghino italiano, e proprio nel giorno della riabilitazione che permetterà l’ennesima discesa in campo all’ex Cavaliere, arriva da Cannes l...

Non solo 'Loro' di Sorrentino : arriva un nuovo film su Berlusconi del produttore Steve Jones : Un nuovo film su Berlusconi. Lo sta sviluppando il produttore, nominato agli Emmy, Steve Jones. La pellicola in lingua inglese è incentrato su un affare immobiliare che riguarda una delle ex residenze ...

