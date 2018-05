Berlusconi | condanna e decadenza | cinque anni di calvario

Governo : Randazzo (M5S) - impossibile trattativa con pluricondannato Berlusconi : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - "Iniziativa del pluricondannato Silvio Berlusconi che apra la strada ? No grazie". Così, il consigliere comunale del M5S di Palermo Antonino Randazzo. "È impossibile alcuna trattativa per la formazione di un Governo con il leader di Forza Italia che ricordiamo ha avuto

Alessandro Di Battista risponde a Marina Berlusconi : "Fuori dal Parlamento per mia volontà - non per una condanna" : Alessandro Di Battista risponde a Marina Berlusconi. "La Signora Marina Berlusconi ha rilasciato questa dichiarazione - scrive su Facebook l'ex deputato dei 5 stelle -: 'Mio padre si è conquistato un posto nei libri di storia, del signor Di Battista non credo che su questi libri troveremo grandi tracce'. Ha ragione, io non mi sono guadagnato un posto nei libri di storia. E mi sta bene così, mi accontento di aver fatto il ...

Berlusconi fuori dai giochi - Di Maio e Salvini 'condannati' a stare insieme Video : Prende quota un accordo bipartitico Cinquestelle – Lega. La sfuriata molisana di Berlusconi, che ha precluso ogni possibilita' di dialogo con Di Maio e il suo movimento, ha rotto ogni residuale sintonia, peraltro gia' precaria, all’interno dello schieramento di centrodestra. Governo, Berlusconi è out: quasi rottura nel centrodestra La pantomina quirinalizia del leader di Forza Italia [Video], che evidentemente mal sopporta la eletta guida di ...

Trattativa Stato-Mafia - sentenza : condannati Dell'Utri e Bagarella/ M5S : "Pietra tombale su Berlusconi" : sentenza sul processo Trattativa Stato-Mafia: ultime notizie, imputati alla sbarra. Nell'aula bunker di Palermo la sentenza: 28 anni a Bagarella, 12 anni a Ciancimino, Mori, Dell'Utri(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:44:00 GMT)

Ruby bis - chiesta la condanna per Fede e Minetti. Ragazze erano “merce nuova” per Berlusconi : Nel processo Ruby bis arriva la richiesta di conferma per le condanne a Emilio Fede e Nicole Minetti. Le Ragazze venivano portate ad Arcore come "merce nuova" per Silvio Berlusconi, per "farlo stare tranquillo e metterlo di buonumore".Continua a leggere

Di Maio : la Lega preferisce tenersi Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza : Porta sempre aperta al Pd, mentre iI Presidente della Camera Roberto Fico lancia un appello al dialogo fra i partiti -

Di Maio : con Berlusconi la Lega si condanna. Salvini : fiducioso in un governo con il M5S : Vertice ad Arcore fra i tre leader del centrodestra: governo rispetti volontà degli elettori. Ma poi il numero uno della Lega prende le distanze: continua il dialogo con gli altri, a partire dai Cinquestelle. Di Maio: quando Salvini vorrà il bene dell'Italiaci faccia uno squillo...

Di Maio “rompe” con Salvini : «Si decida - con Berlusconi si condanna a irrilevanza» : Il capo politico del Movimento sull’incontro del centrodestra in programma oggi: «Da Arcore non può partire alcun cambiamento ma solo un governo-ammucchiata»

Di Maio : 'Con Berlusconi Salvini si condanna all'irrilevanza' : "Vedo che la Lega ha promesso il cambiamento, ma preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza". Lo afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle , Luigi Di Maio , con un post ...

Centrodestra “Governo uniti Salvini-Berlusconi-Meloni”/ Di Maio “Lega si condanna” : Pd decisivo o nuovo voto : Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi vertice Centrodestra ad Arcore. Leader Lega, “Governo a noi, possibile premier terzo”. Di Maio, "no ad ammucchiate con cdx". Tutti gli scenari(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 18:50:00 GMT)

Di Maio chiude a Salvini : “Non voteremo ammucchiata - seguendo Berlusconi si condanna a irrilevanza” : Luigi Di Maio risponde duramente al centrodestra e a Matteo Salvini: "Da noi la grande ammucchiata non avrà un solo voto. Salvini preferisce tenersi stretto Berlusconi e condannarsi all'irrilevanza".Continua a leggere

Silvio Berlusconi - Massimo Fini : 'Mattarella non può ricevere al Quirinale un condannato e indegno' : 'Non credo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, possa ricevere, nel giro di consultazioni per la formazione del nuovo governo, Silvio Berlusconi come rappresentante di Forza Italia'. ...

Travaglio e le “puttanate” della Casellati sui processi di Berlusconi - appena condannato. Lo scontro a Otto e Mezzo : La neoeletta presidente del Senato, la Berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel 2013 è senatrice per il Popolo della Libertà. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, la Casellati ha un confronto con Marco Travaglio, in collegamento, sui guai giudiziari di Silvio Berlusconi, che attende che la Giunta per le elezioni e le immunità del Senato si esprima sulla retroattività della legge Severino. Quando Travaglio ricostruisce le ...

Toninelli (M5S) apre a Berlusconi "I governi si fanno sui temi" Ma su Romani : 'No a condannati' : "Berlusconi? I governi si fanno sui temi non ci interessano gli interlocutori". Lo ha dichiarato Danilo Toninelli, ex deputato nella scorsa legislatura e senatore eletto nelle ultime elezioni, esponente del Movimento Cinque Stelle uscendo dal Senato in cui si è recato per svolgere la procedura di registrazione. Segui su affaritaliani.it