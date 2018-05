Berlusconi candidabile | sì del giudice riabilitazione

Berlusconi torna leader e candidabile? La 'bomba' entro luglio Video : A dire il vero per alcuni non ha mai smesso di esserlo. Il fondatore di Forza Italia, anni 82 e gia' presidente del Consiglio dei Ministri per un tempo lungo addirittura più di quello in cui a governare l'Italia fu Alcide De Gasperi, potrebbe presto tornare candidabile e quindi attivo all'interno delle Istituzioni del Paese. E' una condizione che dipende dall'attuale status giudiziario del Cavaliere, ma è pur sempre una eventualita' che in ...

Berlusconi torna leader e candidabile? La 'bomba' entro luglio : A dire il vero per alcuni non ha mai smesso di esserlo. Il fondatore di Forza Italia, anni 82 e già presidente del Consiglio dei Ministri per un tempo lungo addirittura più di quello in cui a governare l'Italia fu Alcide De Gasperi, potrebbe presto tornare candidabile e quindi attivo all'interno delle Istituzioni del Paese. E' una condizione che dipende dall'attuale status giudiziario del Cavaliere, ma è pur sempre una eventualità che in queste ...

[Il retroscena] La svolta di Berlusconi - sarà ricandidabile ma non vuole le elezioni : "Serve subito un governo" : Nessuna forza politica nella storia italiana ha mai fatto una scelta di questo tipo. E' una scelta basata sul merito individuale, da liberali, non un atto di femminismo ideologico: una scelta che ...

Silvio Berlusconi - presentata l’istanza di riabilitazione. Se accolta diventerà candidabile (cancellando la Severino) : Quando tre anni fa Silvio Berlusconi ottenne la liberazione anticipata dal giudice di Sorveglianza di Milano il leader di Forza Italia già sapeva che avrebbe potuto puntare a chiedere la riabilitazione già a partire dal 9 marzo 2018 (leggi l’articolo) ovvero a tre anni dall’espiazione della pena per il caso Mediaset, scontata in affidamento ai servizi sociali. Uscito depotenziato, rispetto ai risultati degli alleati della Lega di ...

Silvio Berlusconi - lo scorso 12 marzo presentata l'istanza di riabilitazione : torna candidabile prima dell'estate? : Come anticipato da Vittorio Sgarbi , Silvio Berlusconi ha chiesto la riabilitazione: lo conferma il Corriere della Sera , che rivela come l'istanza sia stata depositata in cancelleria lunedì 12 marzo ,...