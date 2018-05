Berlusconi candidabile | Salvini | ' Buona notizia per la democrazia'

Berlusconi riabilitato dal tribunale Silvio è di nuovo candidabile Salvini : 'Bene per la democrazia' : Accolta dal tribunale di Milano la richiesta di Berlusconi relativa alla condanna per frode fiscale del 2013. Rimossi gli effetti della legge Severino. L'ordinanza è immediatamente esecutiva Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi - il Tribunale ha concesso la riabilitazione : stop agli effetti della Severino - ora è candidabile : A tre anni dall’espiazione della pena per frode fiscale, scontata in affidamento ai servizi sociali, Silvio Berlusconi ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Milano la riabilitazione. L’ex premier di conseguenza è di nuovo candidabile: la decisione, di cui ha dato notizia il Corriere della Sera, fa infatti venir meno gli effetti della legge Severino che ne imponeva l’incandidabilità per sei anni in seguito alla condanna ...