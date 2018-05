Benevento-Genoa 1-0 | le pagelle di CalcioWeb

Benevento-Genoa 1-0 - la squadra di De Zerbi non molla di un centimetro : beffa per Ballardini [FOTO] : 1/13 Gerardo Cafaro/LaPresse LaPresse ...

Benevento-Genoa 1-0 : il risultato in diretta LIVE : Benevento-Genoa 1-0 87' Diabate IL TABELLINO Benevento , 4-4-2, : Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Brignola, Sandro, Viola, Parigini , 46' Coda, ; Diabate, Cataldi , 67' Gyamfi, . Genoa , 3-...

Serie A - anticipo Benevento-Genoa 1-0 : 19.58 Ultima partita casalinga in Serie A per il retrocesso Benevento, che saluta il 'Vigorito' battendo 1-0 un Genoa salvo. Pochi brividi nel primo tempo,che scorre via abbastanza piatto.Sanniti comunque vicini alla rete con lo stacco di Djimsiti su angolo Viola (21') e con il diagonale di Letizia appena largo (28') Ripresa più viva. Ospiti vicinissimi al vantaggio con Rossi e Salcedo (72'),poi con Hiljemark e Omeonga, tutti fermati da un ...

Diretta / Benevento Genoa (risultato live 0-0) streaming video e tv : Giuseppe Rossi vicino al gol! : Diretta Benevento Genoa, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due squadre si affrontano al Vigorito in un clima di totale tranquillità(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:40:00 GMT)

DIRETTA / Benevento Genoa (risultato live 0-0) streaming video e tv : Letizia spreca! : DIRETTA Benevento Genoa, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due squadre si affrontano al Vigorito in un clima di totale tranquillità(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:56:00 GMT)

Diretta LIVE e TV di Benevento vs Genoa : Sabato 12 Maggio 2018, Il Benevento ospita il Genoa nella penultima giornata di Serie A: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming. Benevento già retrocesso in Serie B, Genoa salvo senza affanni: nel Sannio va di scena una sfida tra squadre che ormai hanno poco da chiedere all'attuale campionato.Benevento-Genoa è in ...

Diretta / Benevento Genoa (risultato live 0-0) streaming video e tv : equilibrio al Vigorito : Diretta Benevento Genoa, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due squadre si affrontano al Vigorito in un clima di totale tranquillità(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:07:00 GMT)

Benevento-Genoa : le ufficiali - il risultato in diretta LIVE dalle 18.00 : FORMAZIONI ufficiali Benevento , 4-4-2, : Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Brignola, Sandro, Viola, Parigini; Diabate, Cataldi. Genoa , 3-5-2, : Lamanna; Biraschi, Izzo, El Yamiq; Lazovic, ...

Benevento-Genoa - le formazioni ufficiali : Benevento-Genoa, le formazioni ufficiali – Prende il via la 37^ giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con la gara tra Benevento e Genoa. Partita senza grandi obiettivi per le due squadre, la squadra di De Zerbi è già retrocessa mentre quella di Ballardini ha raggiunto la salvezza. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori, le ultime. Benevento-Genoa, le formazioni ufficiali Benevento – Puggioni; ...

Benevento Genoa / Streaming video e diretta tv : De Zerbi vs Ballardini - probabili formazioni - quote e orario : diretta Benevento Genoa, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due squadre si affrontano al Vigorito in un clima di totale tranquillità(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 14:47:00 GMT)

Benevento Genoa / Streaming video e diretta tv : arbitra Chiffi - probabili formazioni - quote e orario : diretta BENEVENTO GENOA, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due squadre si affrontano al Vigorito in un clima di totale tranquillità(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:52:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse : focus su Benevento Genoa (37^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite del primo campionato, previste per la 37^ giornata. Occhi puntati sull'anticipo Inter-Sassuolo di questo sabato.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:30:00 GMT)

Benevento Genoa/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Benevento Genoa, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due squadre si affrontano al Vigorito in un clima di totale tranquillità(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 08:02:00 GMT)

Benevento-Genoa : Orario Diretta TV - Streaming - Formazioni : Dove vedere in tv o in Streaming la partita Benevento-Genoa. Orario, a che ora inizia, Diretta tv e Diretta Streaming della partita Benevento-Genoa Serie A. Benevento-Genoa Diretta Streaming live: dove, quando, a che ora, Formazioni Benevento-Genoa: Orario Diretta TV | Serie A Oggi 37 giornata La 37ma giornata del campionato di Serie A di calcio si giocherà tra il 12 ed […]