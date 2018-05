http://feedproxy.goo

: Benessere digitale: #Google vuole migliorare la nostra vita senza basi scientifiche: Alla… - giannifioreGF : Benessere digitale: #Google vuole migliorare la nostra vita senza basi scientifiche: Alla… - fragisa : Nel 2011 abbiamo creato la prima edizione di quello che nel tempo, è rimasto il nostro corso digitale più completo… - pliberace : RT vetryaacademy: RT FedericaCarbo19: Lezione aperta oggi al CorisSapienza con KatiaSagrafena pliberace. Si parla d… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Alla conferenza annualeI/O sono state tante le novità presentate dal gigante di Mountain View, tra queste anche alcune rivolte a persone con disabilità e su ogni aspetto di cui si occupa l’azienda con un occhio di riguardo al(Digital Wellbeing). Una serie di funzioni atte a ridurre la dipendenza da smartphone e dall’ansia che consegue dal suo “non utilizzo“. Cosa intendeperStiamo creando strumenti e funzionalità che aiutano le persone a comprendere meglio il loro utilizzo tecnologico, a concentrarsi su ciò che conta di più, disconnettersi quando necessario e creare abitudini salutari per tutta la famiglia, afferma. Ma cosa vuol dire in parole povere? Destinato agli utenti Android, la strategia include funzionalità che consentono agli utenti di fare cose come tenere traccia del tempo che trascorrono ...