Beautiful - anticipazioni americane : con Sally tornano Shirley - Saul e Darlita : Gli Spectra 2.0 saranno nuovamente al completo (o quasi). Stando a Soaps In Depth, infatti, quando Sally tornerà in scena nelle prossime puntate americane di Beautiful, non sarà sola! Con la giovane Spectra torneranno dunque i personaggi che hanno costellato ginora il piccolo mondo della stilista: sua nonna Shirley (sorella della Sally originale), il fedele sarto Saul Jr. e la svampita segretaria Darlita. Ad interpretarli saranno sempre, in ...

Beautiful anticipazioni : cosa accadrà nella terza settimana del mese di maggio : Liam non è convinto di riuscire a mantenere il segreto sulla colpevolezza del padre. Steffy cerca di persuaderlo a tacere.

Beautiful - anticipazioni americane : le reazioni al fidanzamento di Hope e Liam : Beautiful, anticipazioni americane. Nelle puntate di The Bold and The Beautiful in onda attualmente negli Stati Uniti, i telespettatori hanno da poco assistito alla proposta di matrimonio fatta da Liam a Hope. Ora la coppia annuncia il loro fidanzamento ai parenti della ragazza. Ma quali sono le reazioni di Brooke, Ridge e degli altri familiari? Lo stupore sarà una cosa comune a tutti, e di certo qualcuno non farà i salti di gioia. Beautiful ...

Beautiful - anticipazioni americane e trame future maggio 2018 : Katie costringe Wyatt a coprire Bill? : Le anticipazioni americane di maggio 2018 di Beautiful di questa settimana spegneranno le speranze di vedere solidarietà tra fratelli: se avete seguito i nostri aggiornamenti sulle trame future della soap opera, allora sapete già che sarà Wyatt a compromettere il ritorno insieme di Liam e Steffy. Sarà lui a raccontare al fratello che tra Bill e Steffy non sarà ancora finita, anche se in realtà non è mai cominciata, ma se lo farà sarà unicamente ...

Beautiful - anticipazioni americane : NICOLE esce definitivamente di scena : Formalmente Reign Edwards, che in Beautiful interpreta NICOLE Avant, è in recurring, ma nelle puntate americane l’attrice e il suo personaggio non compaiono sulla scena dallo scorso gennaio. Ed ora è proprio Reign a confermare di non essere più della partita per quanto riguarda la soap, spiegando di non essere più legata da alcun contratto con la soap (dove aveva fatto il suo ingresso nel 2015). Certo, mai dire mai ma, almeno per quanto ...

Beautiful - anticipazioni puntate americane e settimana prossima : anticipazioni Beautiful, episodi americani: un perfido piano Il successo di Beautiful è inarrestabile. Milioni di telespettatori si sintonizzano ogni giorno su Canale5 per seguire le vicende dei Forrester, degli Spencer e degli Spectra. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Bill farà di tutto per riconquistare Steffy. Come si ricorderà, Bill e Steffy sono finiti a letto insieme. In seguito Liam ha chiesto l’annullamento ...

Beautiful - anticipazioni americane : nozze LIAM – HOPE - Ridge preoccupato! : Se avete dato un’occhiata alle nostre ultime news sulle puntate americane di Beautiful, ormai sapete che l’evento attorno a cui si snoderà la vicenda negli episodi statunitensi di maggio saranno le nuove nozze tra LIAM Spencer e HOPE Logan, rese già possibili grazie all’annullamento che il ragazzo ha fatto pratificare del suo matrimonio con Steffy Forrester (matrimonio che dunque verrà cancellato, senza che ciò richieda i tempi ...

Beautiful - anticipazioni americane : il ritorno di SALLY non sarà breve! : Prime indiscrezioni sul ritorno di SALLY Spectra nelle prossime puntate americane di Beautiful. Per quanto riguarda la programmazione italiana, la stilista sarà una dei protagonisti della principale linea narrativa dei prossimi mesi, tuttavia ad un certo punto il suo peso sulla scena inizierà ad essere fortemente ridimensionato… fino ad uscire di scena! SALLY infatti si trasferirà a New York con Thomas Forrester che, tornato per lei, le ...

Beautiful - cancellata la puntata del sabato : anticipazioni trame dal 14 al 18 maggio : I rapporti familiari complicati da matrimoni (e tradimenti incrociati) sono all’ordine del giorno nella storica soap opera americana, in onda fin dall’ormai lontano 1987. Dopo il matrimonio tra Brooke e Bill e il ritorno di Sheila, nuove vicissitudini travolgono la famiglia Forrester e tutti i personaggi che ruotano attorno alla casa di moda Forrester Creations. Ecco le anticipazioni di Beautiful, lo show con appunto Ridge e Brooke in onda da ...

Beautiful anticipazioni 12 maggio 2018 : Thomas dice a Sally che dovrà presto tornare a NY : Thomas non può restare con Sally mentre Liam è combattuto, non sa se denunciare i misfatti del padre.

Beautiful - anticipazioni puntata di sabato 12 e lunedì 14 maggio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 12 e lunedì 14 maggio 2018: Liam (Scott Clifton) dice a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che non è sicuro di poter mantenere il segreto sulle azioni di Bill (Don Diamont), ma lei gli fa capire che la verità potrebbe portare suo padre in carcere per parecchio tempo… In ospedale, Sally (Courtney Hope) chiede a Thomas (Pierson Fodè) se rimarrà con lei a Los Angeles, ma lui le che spiega che al ...

Beautiful - anticipazioni USA : anche DONNA LOGAN alle nozze di Hope e Liam : Nell’ultimo anno è stata la “prezzemolina” delle grandi occasioni di famiglia e, nelle prossime puntate americane di Beautiful, DONNA LOGAN sarà nuovamente protagonista di un breve ritorno guest. Per la precisione, la sorella di Brooke e Katie sarà in scena negli episodi in onda in America il 24 e 25 maggio e ad interpretarla sarà ancora una volta Jennifer Gareis, che le presta il volto dall’ormai lontano 2005. Con ...

Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 maggio : Liam smaschera Bill - il ritorno di Thomas : Beautiful, Anticipazioni puntata 11 maggio: Liam, deluso da Bill, smaschera il padre raccontando tutta la verità sull'incendio a Steffy. A Los Angeles torna Thomas.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 02:07:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni americane : BILL sarà ricattato da WYATT??? : Nelle prossime puntate italiane di Beautiful vedremo Liam Spencer entrare in possesso della confessione registrata di BILL circa il suo ruolo di mandante nell’incendio dell’edificio Spectra. Il ragazzo, invece che presentare la prova alle autorità per indirizzare un’indagine verso il padre, deciderà di ricattare quest’ultimo per prendere il comando della Spencer Publications e poter così finanziare Sally tramite la ...