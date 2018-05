Beach volley | World Tour 2018 Lucerna Rossi Caminati implacabili | battuto Dalhausser

Beach volley - World Tour 2018 - Bangkok e Tuan Chau HaLong. Il Giappone domina in Vietnam. Domani gli ottavi a Bangkok : Tre coppie su quattro in semifinale: il Giappone domina il torneo 1 Stella del World Tour sulla sabbia vietnamita di Tuan Chau HaLong che Domani vivrà la sua giornata conclusiva con le due semifinali e le due finali. Solo le israeliane Starikov/Chorin, fino allo scorso anno allenate da Paulao, possono evitare la tripletta delle coppie nipponiche, dominanti a questi livelli. Si giocano gli ottavi, sia maschili che femminili, invece nella notte ...

Beach volley - World Tour 2018 Lucerna. Menegatti/Giombini volano agli ottavi! Il “monumento” Rosenthal fra Rossi/Caminati e i quarti : Un anno e nove mesi dopo il nono posto di Toronto post-olimpiadi, Marta Menegatti e Laura Giombini centrano nuovamente l’ingresso nella top ten di un torneo di buon livello del World Tour, entrando negli ottavi di finale del 3 Stelle di Lucerna. La coppia azzurra, bisogna ricordarlo, a gennaio era salita sul podio del torneo 1 Stella di Shepparton ma in quel caso il livello non era paragonabile a quello del torneo in corso sulle rive del ...

Beach volley - World Tour 2018 - Lucerna. Doppia Asia per l’Italbeach donne. Rossi/Caminati già agli ottavi : Sarà una Doppia sfida Estremo Oriente-Italia nei sedicesimi di finale femminili del torneo 3 Stelle di Lucerna: nessuna delle due coppie azzurre parte con i favori del pronostico ma sia Menegatti/Giombini che Zuccarelli/Traballi cercheranno di dare il massimo per compiere una piccola impresa che le proietterebbe verso la top ten dell’appuntamento svizzero. Menegatti/Giombini se la vedranno ancora una volta con le coriacee thailandesi ...

Beach volley - World Tour 2018 - Bangkok e Tuan Chau HaLong. Ancora sfide a 1 Stella in Oriente : Giappone ed Europa sugli scudi : Si gioca, tanto, anche in Oriente per il World Tour. Questa settimana doppio appuntamento ad una Stella in Thailandia (maschile e femminile) e Vietnam. Il tema è lo stesso della scorsa settimana. Il Giappone che cerca di crescere anche al maschile in vista di Tokyo 2020 ma se la deve vedere con le coppie europee che vogliono prendersi la copertina. A Tuan Chau HaLong oggi si gioca già per entrare in semifinale dopo un’intensa giornata di ...

Beach volley - World Tour 2018 Lucerna. Italia : tris servito! Tutte le coppie azzurre avanzano alla seconda fase : Dopo una mattinata grigia in tutti i sensi, un pomeriggio splendente (solo nei risultati perchè su Lucerna continua a piovere a dirotto) per l’Italia nel torneo 3 Stelle sulla sabbia svizzera. Tre vittorie su altrettante partite giocate per le coppie Italiane in corsa e obiettivo fase ad eliminazione diretta centrato per tutti i binomi azzurri presenti nel tabellone principale. La sorpresa più bella arriva dalle giovani Zuccarelli/Traballi ...

Beach volley - World Tour 2018 Lucerna. Doppia sconfitta azzurra al femminile : si gioca per entrare nei sedicesimi : Due sconfitte per l’ItalBeach al femminile nella giornata inaugurale del main draw sulla sabbia (bagnata a causa della forte pioggia) di Lucerna. Menegatti/Giombini sono uscite battute dalla battaglia contro le austriache Plesiutschnig/Schutzenhofer, reduci dal loro primo trionfo nel World Tour a Mersin. Le azzurre hanno giocato per lunghi tratti alla pari con la coppia austriaca, che però ha avuto qualcosa in più in fase punto, vincendo ...

Beach volley : Giombini-Menegatti nel main draw di Lucerna : Lucerna , SVIZZERA, - Si assottiglia dopo le qualificazioni la pattuglia italiana impegnata nel torneo del World Tour di Lucerna , 3 Stelle, . L'unica coppia italiana a centrare l'accesso al tabellone ...

Beach volley World Tour 2018 Lucerna. Niente main draw per Carambula/Gabriele. Oggi tutti in campo gli azzurri : L’Italia perde per strada la terza coppia nell’ultimo turno delle qualificazioni ma avrà comunque tre binomi nel tabellone principale del torneo 3 Stelle di Lucerna. Gabriele/Carambula non sono riusciti a piazzare la zampata nel secondo turno delle qualificazioni e, per la terza volta consecutiva, vedono arrestarsi la loro corsa ad un passo dal tabellone principale. La coppia azzurra è stata sconfitta 2-0 (21-15, 21-14) dalla coppia ...

Beach volley : sei coppie azzurre in campo nel torneo di Lucerna : Lucerna , SVIZZERA, - Al via oggi in Svizzera la tappa del World Tour di Lucerna , 3 Stelle, , al quale parteciperanno sei coppie italiane. Nelle qualificazioni femminili scenderanno in campo ...

Beach volley - World Tour 2018 Lucerna. Ancora un tabellone principale per Giombini/Menegatti. Carambula/Gabriele ci provano : Una coppia al tabellone principale (Menegatti/Giombini), una coppia Ancora in corsa per l’accesso al main draw (Gabriele/Carambula) e due coppie eliminate nei primi due turni delle qualificazioni: questo il bilancio fin qui della giornata dedicata alle qualificazioni nel torneo 3 Stelle di Lucerna. Menegatti/Giombini centrano la seconda qualificazione consecutiva al tabellone principale del World Tour (dopo il 17mo posto di Huntington ...

Beach volley - World Tour 2018 Lucerna. Quattro coppie azzurre domani a caccia della qualificazione : Sono sei le coppie azzurre al via nel torneo 3 Stelle di Lucerna che scatta domani sulle rive del lago famoso soprattutto per le sfide di canottaggio. Due coppie, Rossi/Caminati, reduci dal grandissimo settimo posto di Huntington Beach, in campo maschile e Zuccarelli/Traballi (che non erano riuscite la scorsa settimana a superare lo scoglio delle qualificazioni) in campo femminile (grazie ad una wild card) sono già nel tabellone principale, ...

Beach volley - World Tour 2018. Manila e Phnom Pehn. Germania : doppia gioia sulla sabbia orientale. Esulta anche il Giappone : Due successi per la Germania e uno per il Giappone: questo l’esito del doppio appuntamento del World Tour sulla sabbia orientale di Manila (Filippine, 1 Stella) e Phnom Pehn (Vietnam 2 Stelle) che si è concluso nello scorso week end. A Manila è arrivata la vittoria un po’ a sorpresa delle Giapponesi Kusano/Take che, in finale, hanno sconfitto 2-0 (21-13, 21-18) le spagnole Soria/Carro, altra coppia che ha compiuto un exploit ad ...