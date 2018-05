Basket | serie A | Milano-Cantù e Brescia-Varese Via ai playoff!

Basket - Playoff Serie A 2018 : Brescia reagisce nel secondo tempo e batte Varese in gara-1 : La Germani Basket Brescia rispetta il pronostico in gara-1 del primo turno dei Playoff di Serie A di Basket 2018, non senza faticare. La Leonessa, infatti, si è imposta con il punteggio di 68-61 sull’Openjobmetis Varese in rimonta. La partita, per la formazione di casa, non si era messa bene. Nel primo quarto, con soli 13 punti realizzati, ne ha invece subiti 20 dagli ospiti, che si sono portati al comando sulla prima sirena, specialmente ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : l’Olimpia domina il primo derby. Milano vince gara-1 contro Cantù : Il primo derby è di Milano. L’Olimpia domina gara-1 contro Cantù, imponendosi al Forum con il punteggio di 105-73 . Ottimo inizio di Playoff per la formazione di Simone Piangiani, partita subito fortissimo nel primo quarto e che poi ha controllato la sfida per i restanti trenta minuti. Decisivo il 50% da tre punti per l’Emporio Armani (10/20), con Cantù che non ha avuto scampo contro una Milano praticamente perfetta. In casa Olimpia ...

Basket serie A - scattano i playoff : Venezia la favorita. Cantù e Trento mine vaganti : Stasera si comincia con due sfide: Milano e Cantù giocano alle 20.30 mentre Brescia e Varese si sfidano alle 20.45

Basket serie A - stasera al via i playoff : doppio derby lombardo : ROMA - Cominceranno con un doppio derby lombardo i playoff della Serie A targata Postemobile: alle 20.30 le prime squadre a scendere in campo al Forum di Assago saranno l'EA7 Milano e la Red October ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : i quarti di finale. Due derby lombardi - Venezia con Cremona - equilibrio in Avellino-Trento : Scattano domani i Playoff Scudetto con le prime partite dei quarti di finale. Tutti a caccia del titolo conquistato nella passata stagione dalla Reyer Venezia. In questa stagione sia il primo turno che le semifinali saranno al meglio delle cinque partite, mentre la finale si giocherà sulle sette partite come nel classico modello NBA. Sarà una post season molto simile ad un campionato del Nord Italia, visto che ben sette squadre arrivano da ...

Basket - Serie A 2018 : le otto squadre qualificate ai playoff. Venezia sogna il bis - Milano obbligata a vincere - Trento e Varese in grande forma : Si è chiusa la stagione regolare della Serie A di Basket. Andiamo ad analizzare le otto squadre qualificate ai playoff. UMANA REYER Venezia: la squadra campione in carica si presenta da testa di Serie numero uno e con il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Un primo posto nella regular season maturato all’ultima giornata grazie alla vittoria nello scontro diretto contro Milano. Un trofeo è già in bacheca, la FIBA Europe Cup, e ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della regular season. Alessandro Gentile non è bastato alla Virtus - Christian Burns dominante in area : La regular season della Serie A è terminata e la rosa delle magnifiche otto che si giocheranno lo Scudetto è stata definita. È quindi il tempo di fare dei bilanci e valutare quali sono stati i migliori italiani della stagione regolare. Partiamo da una tendenza: nelle varie classifiche statistiche di rendimento, c’è una netta predominanza di stranieri, rispecchiando una tendenza che oramai dall’inizio del secolo vede i giocatori ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : il tabellone e le date. Programma - orari e tv : La regular season della Serie A di Basket è giunta al termine e i verdetti sono stati emessi. Le prime otto si sono qualificate ai Playoff, che cominceranno già in questo weekend con i quarti di finale. Il primo turno e le semifinali saranno giocati in Serie al meglio delle cinque gare, la finale al meglio delle sette partite. A chiudere in testa la regular season è stata Venezia, che ha vinto lo scontro diretto all’ultima giornata contro ...

Basket - Serie A 2018 : Venezia batte l’Olimpia Milano nell’ultima giornata - ecco tutti i verdetti. Virtus fuori dai playoff - Orlandina in A2 : Nella serata odierna con la 30esima e conclusiva giornata è terminata la stagione regolare del Campionato di Serie A di Basket 2017-2018. Tanti gli scontri diretti in programma e i verdetti da emettere: andiamo a vedere quali sono state le sentenze del campo. Nella sfida più attesa di giornata, l’Umana Reyer Venezia ha conquistato il successo sull’EA7 Armani Milano e il primo posto in classifica al termine della stagione regolare, ...

DIRETTA / Pistoia Brescia (risultato finale 90-85) streaming video e tv : fine gara! (Basket serie A) : DIRETTA Pistoia Brescia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, ultima sfida della stagione regolare (oggi 9 maggio)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:15:00 GMT)

Diretta/ Torino Varese (risultato live 69-61) streaming video e tv : Rimonta completata! (Basket serie A1) : Diretta Torino Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che chiude la regular season per le due squadre. La Openjobmetis andrà poi a giocare i playoff(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:45:00 GMT)

DIRETTA / Pistoia Brescia (risultato live 72-67 - 30') streaming video e tv : 4' quarto! (Basket serie A) : DIRETTA Pistoia Brescia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, ultima sfida della stagione regolare (oggi 9 maggio)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:42:00 GMT)

Diretta / Sassari Pesaro (risultato live 87-60) streaming video e tv : Polonara da metà campo!(Basket serie A1) : Diretta Sassari Pesaro, info streaming video e tv: orartio e risultato live, tutto nell'ultima giornata di A1 per le due squadre che vanno a caccia di playoff e salvezza rispettivamente(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:41:00 GMT)

DIRETTA/ Torino Varese (risultato live 40-41) streaming video e tv : Squadre al riposo (Basket serie A1) : DIRETTA Torino Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che chiude la regular season per le due Squadre. La Openjobmetis andrà poi a giocare i playoff(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:15:00 GMT)