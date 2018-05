ilmattino

: Barricate contro gli extracomunitari: «Via da Licola i profughi violenti» - mattinodinapoli : Barricate contro gli extracomunitari: «Via da Licola i profughi violenti» - ilbarone1967 : RT @RogerHalsted: Se questa non è colonizzazione... Un centro islamico dalle dimensioni ciclopiche a #Casalgrande (RE): cittadini sulle bar… - Pzzglc67d03 : RT @RogerHalsted: Se questa non è colonizzazione... Un centro islamico dalle dimensioni ciclopiche a #Casalgrande (RE): cittadini sulle bar… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Sit in in queste ore in via del Mare ada parte dei residenti che hanno sbarrato la strada con dei cassonetti della spazzatura. Una protesta pacificail degrado e gli avvenimenti che...