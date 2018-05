Barcellona | pole di Hamilton davanti a Bottas Le due Ferrari in seconda fila

Formula 1 - Hamilton in pole a Barcellona - poi Bottas. Le Ferrari in seconda fila : Le Mercedes conquistano la prima fila nelle qualifiche del Gp di Catalunya. Lewis Hamilton partirà in pole position seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Alle loro spalle, entrambe le Ferrari: Sebastian Vettel partirà dalla terza posizione con Kimi Raikkonen al suo fianco. Terza invece per le Red Bull, con Verstappen che partirà davanti al compagno Ricciardo. Per Hamilton si tratta della 74esima pole position in carriera, la seconda ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1 / Gp Spagna 2018 : Hamilton in pole position su Bottas! (Barcellona Montmelò) : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1, Gran Premio Spagna 2018 Barcellona Montmelò: la lotta per la pole position, Vettel e la Ferrari quest’anno già a quota tre(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:03:00 GMT)

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Spagna 2018 - Vettel per la prima pole position! (Barcellona Montmelò) : Griglia di partenza Formula 1, Gran Premio Spagna 2018 Barcellona Montmelò: la lotta per la pole position, Vettel e la Ferrari quest’anno già a quota tre(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 14:49:00 GMT)

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Spagna 2018 - lotta per la pole position (Barcellona Montmelò) : Griglia di partenza Formula 1, Gran Premio Spagna 2018 Barcellona Montmelò: la lotta per la pole position, Vettel e la Ferrari quest’anno già a quota tre(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:00:00 GMT)

Formula 1 2018 - GP Spagna : l'importanza di partire in pole a Barcellona : Dopo 4 Gran Premi, il Circus della Formula 1 arriva in Europa, a Barcellona. La pista catalana, di solito, non mente sul reale potenziale delle monoposto: chi va forte in Catalunya va forte ovunque. ...

'Suerte' - Loffredo porta il corno napoletano in mostra a Barcellona : ... appartenente ad un lontano passato; comunicano lo spirito dei nostri ignoti antenati, il loro modo di pensare e di sentire, il loro modo di sperimentare la vita e il mondo, gli uomini e gli dei. L'...