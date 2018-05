Banche | Pitruzzella | vigilare su imprese che ostacolano nuove start up settore Fintech

meteoweb.eu

(Di sabato 12 maggio 2018) Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – “L’Antitrust sta seguendo tutte le evoluzioni tecnologiche. L’Antitrust deve favorire l’innovazione, che è fattore di crescita e di benessere del consumatore, però deve intervenire contro quei processi che possono bloccare l’innovazione”. E’ il monito del Presidente dell’Antitrust Giovanni, che a margine del convegno sui 70 anni della Corte dei conti in Sicilia, punta il dito contro “il rischio chebancarie vogliano ostacolare leup nel”. E spiega: “Lì l’Antitrust dovrebbe intervenire se si verificheranno queste ipotesi. Ma dobbiamo anche prendere in considerazione come in questo campo c’è la possibilità che i giganti del web, da Google ad Amazon, non diventino i soggetti che sfruttano il loro enorme potere di mercato per ...