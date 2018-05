Banche | Pitruzzella | vigilare su imprese che ostacolano nuove start up settore Fintech 2

meteoweb.eu

(Di sabato 12 maggio 2018) (AdnKronos) – Questo perché, aveva spiegato, “i nuovi servizi finanziari non vengono prodotti ed erogati solo dallesocietà e dalle. Sullo sfondo c’è la presenza dei grandi giganti del web”. Sono soggetti, aveva aggiunto, “con un potere di mercato enorme su une possono fare leva proprio su questo potere per entrare nel mercato finanziario”. Secondo il presidente dell’Antitrust, “il potere di mercato oggi viene definito anche nella capacità di ottenere masse enormi di dati. I giganti della rete possono sfruttare questo potere per entrare in altri mercati”. L'articolosucheup(2) Meteo Web.