Banche : Pitruzzella - vigilare su imprese che ostacolano nuove start up settore Fintech : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - "L'Antitrust sta seguendo tutte le evoluzioni tecnologiche. L'Antitrust deve favorire l'innovazione, che è fattore di crescita e di benessere del consumatore, però deve intervenire contro quei processi che possono bloccare l'innovazione". E' il monito del Presidente de

Banche : Pitruzzella - vigilare su imprese che ostacolano nuove start up settore Fintech (2) : (AdnKronos) – Questo perché, aveva spiegato, “i nuovi servizi finanziari non vengono prodotti ed erogati solo dalle nuove società e dalle Banche. Sullo sfondo c’è la presenza dei grandi giganti del web”. Sono soggetti, aveva aggiunto Pitruzzella, “con un potere di mercato enorme su un settore e possono fare leva proprio su questo potere per entrare nel mercato finanziario”. Secondo il presidente ...