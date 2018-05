Ballando con le stelle | salta la finale

BOOM! Ballando con le Stelle 2018 : Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori ad un passo dalla finale : Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic Nell’”edizione delle coppie” non poteva essere altrimenti. Alla finale di Ballando con le Stelle 2018 non dovrebbe mancare un altro duo danzereccio d’eccezione. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che un’ex coppia dell’italico showbiz è pronta a riunirsi al cospetto di Milly Carlucci. Lui è Vittorio Cecchi Gori che, dopo alcuni problemi di salute, sembra stare meglio al ...

Francisco Porcella - il surfista re di Ballando con le stelle 2018! : Nel senso letterale del termine, perché dell'acqua ha fatto il suo elemento fondamentale, diventando uno dei più spericolati e grandiosi surfisti del mondo. Nato a New York il 1° luglio 1986, ha ...

CAROLYN SMITH/ La presidente della giura di Ballando con le stelle raddoppia i suoi impegni ( Sabato Italiano) : CAROLYN SMITH, presidente della giuria di Ballando con le stelle, sarà oggi ospite di Sabato Italiano per parlare della sua esperienza e della lotta contro il cancro.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:56:00 GMT)

Perché Ballando con le stelle 2018 non va in onda oggi? La scelta Rai : Colpo di scena per tutti i fan di Ballando con le stelle 2018 che stasera 12 maggo si aspettavano di vedere in onda su Raiuno la finalissima di questa edizione che sta ottenendo grandi risultati d'ascolto, con una media di oltre 4 milioni a settimana e uno share che supera la soglia del 20% in prime time. Risultati molto positivi per lo show che in queste settimane ha dato del filo da torcere alla corazzata di Amici, il talent show condotto da ...

Ballando con le stelle 2018 non va in onda/ Slitta la finale : ecco perché : Ballando con le stelle 2018 oggi, sabato 12 maggio, non va in onda: la finale Slitta a sabato 19 maggio, ecco perché. Le coppie favorite per la vittoria.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:15:00 GMT)

Milly Carlucci - Ballando con le Stelle non andrà in onda sabato. Maria De Filippi - autostrada per il trionfo : Sabato sera Milly Carlucci non andrà in onda con Ballando con le Stelle e spiana la strada al trionfo di ascolti a Maria De Filippi e Amici . Nessun imprevisto, però: su Raiuno andrà in diretta la ...

Ballando con le stelle 2018/ Carolyn Smith e la sua malattia : "Non mi vergogno" : Ballando con le stelle 2018, in attesa della finalissima del prossimo 19 maggio, eccovi le prime anticipazioni e lo sfogo social di Carolyn Smith dopo le critiche ricevute in puntata.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 05:30:00 GMT)

Simone Di Pasquale - lo scapolo d'oro di Ballando con le stelle : Ha aperto una scuola propria, la Star Dance Academy , e preso parte a importanti spettacoli di respiro internazionale. Simone Di Pasquale è anche un imprenditore di successo, oltre che volto ...

Ballando con le stelle 2018/ Milly Carlucci : “Se Maria m’invitasse ad Amici? Non posso - il sabato lavoro!” : Ballando con le stelle 2018, Milly Carlucci intervistata da Gay.it, parla del programma e della presunta compentizione: “Se Maria m’invitasse ad Amici? Non posso, il sabato lavoro!”.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:57:00 GMT)

Milly Carlucci : «Amici contro Ballando? Non è una partita di calcio» : È diventato il nuovo sport della domenica mattina, più avvincente dei risultati dell’Enalotto: chi avrà fatto più ascolti fra Amici e Ballando con le Stelle? La lotta, che assegna il trionfo all’uno e all’altro a settimane alterne, viene vissuto dagli interessati in maniera molto diversa. Con il silenzio e con il clamore, con il senso vivo della competizione e la voglia di guardare al proprio lavoro con tenerezza. «Fanno anche ...

Una scuola di danza di Ercolano vince il talent di Rai 1 'Ballando con te' : Ercolano - Una scuola di danza di Ercolano vince 'Ballando con te', il torneo per ballerini del talent show di Rai Uno Ballando con le stelle. La Susy Dance Company è una compagnia di 8 ballerini, ...

Ballando con le Stelle 2018/ Milly Carlucci "vince" grazie alle donne ma il web tuona : "Favoritismi per.." : Ballando con le Stelle 2018, il pubblico tuona contro Milly Carlucci: "Favoritismi nella semifinale". La conduttrice vince però grazie alla "forza delle donne"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 07:08:00 GMT)

Ballando con le Stelle - il giudice di Milly Carlucci si mostra calva e orgogliosa della sua battaglia : Il giudice di Ballando con le Stelle , Carolyn Smith , è su tutte le furie. A farla arrabbiare sono stati dei commenti sui social che criticavano negativamente la sua scelta di mostrarsi calva a causa ...

“Ho perso 30 chili”. Giovanni Ciacci svela la sua dieta. Se credevate che fosse diventato un figurino solo per merito di Ballando con le stelle - sbagliavate. Ecco cosa ha mangiato (e cosa ha abolito) per dimagrire così tanto. Lo copiamo? : Ma che dieta ha fatto Giovanni Ciacci per dimagrire così tanto? Vi siete accorti? Il costumista di Detto fatto ora ha un fisico asciutto e tonico e tutti si chiedono cosa sia successo. Intanto vi informiamo che Ciacci ha perso ben 30 chili: un obiettivo pazzesco. Come ha fatto? Beh, senza dubbio il merito è in parte di Ballando con le stelle: gli allenamenti continui con Raimondo Todaro, gli esercizi, il movimento lo hanno aiutato a bruciare e a ...