BAFTA Games Awards | l' attore Nolan North riceverà un riconoscimento speciale

(Di sabato 12 maggio 2018)è une doppiatore statunitense, e a lui sarà dedicato unpremio in occasione dei, riporta mcvuk.L'si è prodigato come doppiatore e performer per il motion capture, ed il suo eccezionale contributo nel mondo videoludico verrà premiato. Se abbaimo giocato ad un gioco negli ultimi dieci anni, avremo sentito quasi sicuramente la sua voce, anche se la figuara per la quale è maggiormente riconosciuto è quella di Nathan Drake nella serie Uncharted.Il premio gli verrà assegnato lunidì 11 giugno, proprio alla vigilia dell'apertura dell'E3, e la premiazione si svolgerà a Hollywood.