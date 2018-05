Auto | Trump vuole imporre dazi del 20% all' import dall' Europa e dal resto del mondo

Export di Auto negli USA - Trump vuole colpirlo con tariffe al 20% : L'Export europeo dell'auto potrebbe ricevere un altro duro colpo da Trump. Il presidente USA infatti starebbe valutando l'ipotesi di applicare alle auto importate negli USA una tariffa del 20%. Non solo, alle macchine straniere potrebbero essere pure imposi degli standard sulle emissioni più duri rispetto a quelle che gravano sui costruttori americani. Un trattamento discriminatorio che finirebbe per ostacolare l'arrivo di auto straniere in ...

Trump : "Tariffa del 20% sulle Auto importate" : Donald Trump vuole imporre una tariffa del venti percento sulle auto importate dall'Europa e dal resto del mondo negli Stati Uniti. Il presidente avrebbe rivelato anche l'intenzione di applicare alle auto importate standard sulle emissioni piu' duri rispetto a quelli per le vetture americane. 12 maggio ...

Usa : Trump vuole imporre tariffa del 20% su Auto importate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump - tariffa del 20% su Auto da Ue : ANSA, - NEW YORK, 12 MAG - Donald Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle auto importate dall'Europa e dal resto del mondo negli Stato Uniti. Il presidente americano - secondo quanto riporta il Wall Street Journal - ha avanzato la proposta durante l'incontro avuto alla Casa Bianca con i vertici dei principali ...

Trump vuole tariffa 20% su import Auto : ANSA, - WASHINGTON, 12 MAG - Donald Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle auto importate dall'Europa e dal resto del mondo negli Stato Uniti. Il presidente americano - secondo quanto riporta il Wall Street Journal - ha avanzato la proposta durante l'incontro avuto alla Casa Bianca con i vertici dei principali ...

Trump vede i big dell'Auto E loda le mosse di Fca : ... prendendolo come esempio virtuoso, è stata in particolare la volontà di Fca di investire risorse negli Usa, contribuendo alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo dell'economia. Parole, inoltre,...

Trump vuole tariffa 20% su import Auto : E' quanto ha proposto il presidente americano Donald Trump ai dirigenti dei più grandi produttori di automobili del mondo nel corso dell'incontro di ieri alla Casa Bianca. A rivelarlo è il Wall ...

Usa - Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle Auto importate - : Il provvedimento riguarderebbe Europa e resto del mondo. Il tycoon avrebbe avanzato la proposta in un incontro con i principali costruttori di macchine mondiali. Non solo: per auto importate vorrebbe standard sulle emissioni più duri. A rivelarlo, il ...

Trump contro Auto prodotte fuori da Usa : propone dazi al 20% : New York, 12 mag. , askanews, Nel suo incontro di ieri con i Ceo dell'auto, il presidente americano ha proposto dazi del 20% sui veicoli importati in Usa; su questi veicoli ricadrebbero anche standard ...

Trump vuole tariffa 20% su import Auto : ANSA, - WASHINGTON, 12 MAG - Donald Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle auto importate dall'Europa e dal resto del mondo negli Stato Uniti. Il presidente americano - secondo quanto riporta il Wall Street Journal - ha avanzato la proposta durante l'incontro avuto alla Casa Bianca con i vertici dei principali ...

Usa - Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle Auto importate : Il presidente americano Donald Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle auto importate negli Stati Uniti dall'Europa e dal resto del mondo . Secondo il Wall Street Journal, il tycoon ha avanzato la proposta durante l'incontro alla Casa Bianca con i vertici dei principali costruttori d'auto mondiali, rivelando anche l'intenzione di ...

Usa - Wsj rivela : "Trump vuole imporre tariffa del 20 per cento su Auto importate" : La stretta di Donald Trump sulle importazioni potrebbe imporsi anche all'industria automobilistica. Secondo quanto rivela il Wall Street Journal , il presidente vuole imporre una tariffa del 20% sulle ...

Usa - Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle Auto importate : Usa, Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle auto importate Usa, Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle auto importate Continua a leggere L'articolo Usa, Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle auto importate proviene da NewsGo.

Trump - tariffa del 20% su Auto da Ue : ANSA, - NEW YORK, 12 MAG - Donald Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle auto importate dall'Europa e dal resto del mondo negli Stato Uniti. Il presidente americano - secondo quanto riporta il Wall Street Journal - ha avanzato la proposta durante l'incontro avuto alla Casa Bianca con i vertici dei principali ...