Australia | salva con il suo sangue 2 milioni di neonati Anticorpi bloccano antigene Rh

Australia - donatore di sangue speciale salva oltre 2 milioni di neonati : Grazie al suo sangue raro che contiene anticorpi che bloccano l'antigene Rh, l'81enne James Harrison ha donato il plasma per decenni. Venerdì scorso è andato in pensione per limiti d'età, ma per il ...

Australia - bimba di tre anni si perde nel bosco : salvata da un cane : Una bimba di tre anni si perde in un bosco. Genitori, polizia, volontari la cercano per ore e ore. Setacciano ogni angolo della regione di Southern Downs, in Australia . Gridano il nome di "Aurora" ...