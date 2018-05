Australia | donatore di sangue speciale salva oltre 2 milioni di neonati

quotidiano

(Di sabato 12 maggio 2018) Grazie al suoraro che contiene anticorpi che bloccano l'antigene Rh, l'81enne James Harrison ha donato il plasma per decenni. Venerdì scorso è andato in pensione per limiti d'età, ma per il ...