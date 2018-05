Aumento Iva | una bomba da 242 euro a famiglia

Cgia : 'Con l'Aumento dell'Iva ogni famiglia pagherà 242 in più nel 2019' : ... ma anche perché il ritocco all'insù delle aliquote avrebbe un effetto recessivo per la nostra economia. Il 60% del Pil nazionale è infatti riconducibile ai consumi delle famiglie. Se l'Iva dovesse ...

Primo scoglio : evitare l'Aumento dell'Iva. Lega-M5s a caccia del tesoro che non c'è : Roma Le ultime audizioni sul Def presso le commissioni speciali riunite di Camera e Senato si svolgeranno martedì , in calendario Conferenza delle Regioni, Confindustria, Rete Imprese e Alleanza delle ...

Perché l’Italia rischia un Aumento di Iva e accise sui carburanti : soldi euro banconote Il nome del prossimo inquilino di Palazzo Chigi non c’è ancora, ma tutti sanno quale sarà la priorità del nuovo governo. Bisogna trovare in fretta 12,5 miliardi di euro per evitare che il primo gennaio del 2019 aumentino Iva e accise su oli minerali per effetto delle celebri clausole di salvaguardia. La questione è delicata. Secondo il presidente dell’Istat, Giorgio Alleva, una mancata marcia indietro può ...

Povertà raddoppia - ed è incubo Aumento Iva. Bankitalia : ecco come scongiurarlo - ma non torniamo indietro con debito : ... alle commissioni congiunte di Camera e Senato, da Giorgio Alleva, presidente dell'Istat, che ha fatto il punto della situazione dell'economia italiana, affrontando diversi temi, come l'indebitamento ...

Coldiretti : occorre scongiurare l’Aumento dell’Iva per non cadere in recessione : Con la ripresa dei consumi ancora incerta occorre scongiurare il previsto aumento dell’Iva per non cadere in una pericolosa fase di recessione. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati sul commercio al dettaglio a marzo dell’Istat, in calo rispetto al mese precedente ma in aumento rispetto allo scorso anno. I dati sui consumi alimentari che risultano in forte crescita del 7,5% rispetto allo scorso anno sono in realtà “falsati” – ...

Def - il Pd sfida Lega e M5S sul blocco dell'Aumento dell'Iva : Sbloccare le clausole di salvaguardia che farebbero aumentare l'Iva dal 1 gennaio 2019. In Parlamento sono tutti d'accordo sul farlo, dal M5s alla Lega passando per Forza Italia e Pd. L'accordo vacilla sul come e sul quando. Il Partito democratico ha su questo sfidato le altre forze politiche chiedendo di votare nelle Aule di Camera e Senato una risoluzione unitaria al Def, il Documento di economia e finanze, per impegnare il prossimo Governo ad ...

Cibus - Filiera Italia : “Dall’Aumento Iva rischio recessione” : L’aumento delle aliquote IVA rischia di alimentare una spirale recessiva che compromette i segnali di ripresa dell’agroalimentare, dove i consumi, a fronte di una produzione in crescita, restano ancora al palo. E’ questo l’allarme lanciato a “Nasce Filiera Italia: alle origini del Made in Italy” l’incontro che si è tenuto oggi a Cibus organizzato per il varo di Filiera Italia, la nuova realtà associativa che unisce, per la prima volta, la ...

Padoan : Aumento Iva può essere scongiurato con legge di bilancio 2019 - : Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan durante l'audizione di oggi sul Def di fronte alle …

Padoan : rialzo Iva può essere evitato. Federconsumatori : con Aumento ricadute 795 euro per famiglia : "Il rialzo dell'Iva può essere evitato" con la legge di bilancio per il 2019 e la nota di aggiornamento al Def. Così Pier Carlo Padoan, ministro uscente dell'economia, nel corso dell'audizione sul Def alle Camere.