AUMENTO IVA Per la Cgia 242 euro di rincari per ogni famiglia

"L'AUMENTO dell'Iva costerà 242 euro a ogni famiglia" : Le stime arrivano dall'ufficio studi della Cgia di Mestre. Nel dettaglio, il rincaro sarà pari a 284 euro per famiglia al Nord, a 234 euro al Centro e a 199 euro nel Mezzogiorno

Quanto ci costerebbe l'eventuale AUMENTO dell'Iva : Roma, 12 mag. , askanews, Se il prossimo esecutivo non riuscisse a sterilizzare l'aumento dell'Iva, nel corso del 2019 ogni famiglia italiana subirà un incremento medio di imposta pari a 242 euro. Nel ...

Stangata da 242 euro a famiglia da eventuale AUMENTO dell’Iva : Se il prossimo esecutivo non riuscisse a sterilizzare l’aumento dell’Iva, nel corso del 2019 ogni famiglia italiana subirà un incremento medio di imposta pari a 242 euro. Nel dettaglio, tale rincaro sarà pari a 284 euro per famiglia al Nord, a 234 euro nel Centro e a 199 euro nel Mezzogiorno. Il calcolo lo ha fatto la Cgia che attraverso una simula...

Fisco - Coldiretti : “Dall’AUMENTO IVA una spirale eccessiva sulla spesa” : L’aumento delle aliquote iva rischia di alimentare una spirale recessiva che compromette i segnali di ripresa dell’agroalimentare, dove i consumi interni sono ancora stagnanti, a fronte di una produzione in crescita, restano ancora al palo. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che il pericolo dell’aumento dell’Iva riguarda beni di prima necessità come carne, pesce, yogurt, uova, riso, miele e zucchero con aliquota al 10% e il vino e ...

Cgia - +242 euro di tasse a famiglia con AUMENTO dell'Iva : ... per uso domestico; prestazioni alberghiere; ristrutturazioni edilizie; acquisto o costruzione abitazione non di lusso , che non sia usata come prima casa, ; piante e fiori, spettacoli teatrali, ...

Fisco - Cgia : con AUMENTO IVA balzello di 242 euro a famiglia : Roma, 12 mag. , askanews, Se il prossimo esecutivo non riuscisse a sterilizzare l'aumento dell'Iva, nel corso del 2019 ogni famiglia italiana subirà un incremento medio di imposta pari a 242 euro. Nel ...

Cgia - con l'AUMENTO dell'Iva stangata da 242 euro a famiglia : ... dal 2019 i consumatori italiani saranno sottoposti all'aliquota Iva ordinaria più elevata tra tutti i Paesi dell'area dell'euro, con un serio rischio che l'economia sommersa assuma dimensioni ancor ...

Iva - con AUMENTO +242 euro per famiglia : 11.02 Se il prossimo esecutivo non riuscirà a sterilizzare l'aumento dell'Iva, nel 2019 ogni famiglia avrà un incremento medio di imposta pari a 242 euro. Lo stima l'Ufficio studi della Cgia. Il rincaro sarà di 284 euro per le famiglie del Nord, di 234per quelle del Centro e di 199per quelle del Sud. L'aumento dell'Iva scatterà se non verranno recuperati entro fine anno 12,4 mld di euro. In tal caso l'aliquota ordinaria aumenterebbe dal 22 al ...

AUMENTO IVA - una bomba da 242 euro a famiglia : ... 'non solo perchè colpirebbe in particolar modo le famiglie meno abbienti e quelle più numerose, ma anche perchè il ritocco all'insù delle aliquote avrebbe un effetto recessivo per la nostra economia.

Cgia : 'Con l'AUMENTO dell'Iva ogni famiglia pagherà 242 in più nel 2019' : ... ma anche perché il ritocco all'insù delle aliquote avrebbe un effetto recessivo per la nostra economia. Il 60% del Pil nazionale è infatti riconducibile ai consumi delle famiglie. Se l'Iva dovesse ...

Cgia : se non verrà scongiurato l'AUMENTO dell'Iva - le famiglie sborseranno in più 242 euro : Con l'aumento inoltre l'Italia diventerebbe il Paese con l'aliquota Iva ordinaria più elevata dell'area dell'euro. Dall'attuale 22%, si passererebbe al 24,2%

Spettro AUMENTO Iva : Non solo perché colpirebbe in particolar modo le famiglie meno abbienti e quelle più numerose, ma anche perché il ritocco all'insù delle aliquote avrebbe un effetto recessivo per la nostra economia. ...

Primo scoglio : evitare l'AUMENTO dell'Iva. Lega-M5s a caccia del tesoro che non c'è : Roma Le ultime audizioni sul Def presso le commissioni speciali riunite di Camera e Senato si svolgeranno martedì , in calendario Conferenza delle Regioni, Confindustria, Rete Imprese e Alleanza delle ...

Perché l'Italia rischia un AUMENTO di Iva e accise sui carburanti : La priorità del prossimo governo sarà trovare 12,5 miliardi per evitare un aumento dell'Iva al 24,2% e delle accise sui carburanti