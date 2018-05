Aumenta l' Iva? A pagare di più saranno sempre i soliti | rincari record

Bankitalia : a marzo calano le sofferenze - Aumentano i prestiti al settore privato : Teleborsa, - A marzo aumentano i prestiti al settore privato e i depositi, mentre diminuiscono le sofferenze bancarie. Lo rivela Bankitalia che oggi 10 maggio, ha pubblicato il bollettino statistico: "...

Dazi e Iva - per Bankitalia e Istat Aumentano rischi di ribasso della crescita : Soprattutto i Dazi, ma anche l'aumento dell'Iva, potrebbe rallentare la crescita italiana. A dirlo nelle audizioni sul Def presso le Commissioni speciali di Camera e Senato, sono l'Istat e la Banca d'Italia. Il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, parla di "segnali di decelerazione che prospettano uno scenario di minore intensità della crescita". Il vicedirettore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, confermando le stime sul ...

Coldiretti : boom della canapa in Italia - in 5 anni Aumentati 10 volte i terreni coltivati : boom della canapa in Italia che nel giro di cinque anni ha visto aumentare di dieci volte i terreni coltivati, dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4000 stimati per il 2018 nelle campagne dove si moltiplicano le esperienze innovative, con produzioni che vanno dalla ricotta agli eco-mattoni isolanti, dall’olio antinfiammatorio alle bioplastiche, fino a semi, fiori per tisane, pasta, biscotti e cosmetici. E’ quanto emerge dallo studio Coldiretti “La ...

Iva - perché rischia seriamente di Aumentare : Se il governo non taglierà almeno 12 miliardi di euro di spese, da gennaio l'imposta sui consumi salirà automaticamente al 24,2%. Ecco per quale ragione

Ultime NoiPA : Aumentati gli arretrati per i dipendenti statali - quando arrivano? Video : NoiPA: quando arrivano gli arretrati per i dipendenti statali scolastici e delle Forze Armate? Attraverso il portale ufficiale è stato comunicato che gli importi relativi agli arretrati verranno disposti entro il mese di maggio 2018. Dopo un mese, dunque a partire da giugno 2018, arriveranno anche gli aumenti. NoiPA, comunicazione ufficiale su arretrati e aumenti 2018 Dal momento che si è parlato di aumenti, a quanto ammonteranno in totale gli ...

Fisco - l'economia in ripresa fa Aumentare le entrate tributarie : bene gettito Iva e Irpef : Migliora l'economia e migliorano le entrate del Fisco. Con un dato particolarmente interessante, che mostra anche come i consumi siano in ripresa: nei primi tre mesi di quest'anno il gettito Iva è aumentato dell'...

Salute : 5 consigli per Aumentare l’aspettativa di vita di oltre 10 anni : Mantenere 5 abitudini salutari in età adulta potrebbe aggiungere oltre 10 anni di vita, secondo un nuovo studio dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health. I ricercatori hanno indicato: alimentazione corretta, esercizio regolare, mantenere un peso corporeo salutare, non bere molto alcol, non fumare. I risultati hanno dimostrato che donne e uomini americani che mantenevano questi stili di vita avevano l’82% di probabilità in meno di morire di ...

Todi Aumenta la sua offerta formativa con il Polo Tecnologico Uninettuno : ... in Europa e in numerosi Paesi del Mediterraneo ed offre 29 corsi di laurea, 17 corsi di master, 6 facoltà attive: beni culturali, psicologia, scienza della comunicazione, economia, giurisprudenza e ...

Aumenta divario famiglie tra il Nord e il Sud : in Campania la metà arranca : L'analisi dell'Osservatorio misura il divario in termini occupazionali tra la fase dell'economia industriale , dati 1977, e l'attuale fase economica postindustriale , dati 2017, : il differenziale ...

Disabilità Ragusa - seminario su comunicazione Aumentativa alternativa : Oggi alle ore 15,30 all'Istituto Comprensivo Ferraris di Ragusa Ragusa si terrà un seminario sulla comunicazione aumentativa e alternativa

La Francia lavora a un’alternativa a WhatsApp - che nel frattempo vuole Aumentare l’età minima : Mentre WhatsApp vuole alzare l'eta minima per l'utilizzo della propria applicazione, il governo francese sta realizzando un proprio servizio di messaggistica criptato per evitare i rischi di intercettazioni. L'articolo La Francia lavora a un’alternativa a WhatsApp, che nel frattempo vuole aumentare l’età minima proviene da TuttoAndroid.

Centrali atomiche : Aumentano costi disattivazione e smaltimento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Come Aumentare la privacy su Facebook - Whatsapp e Google : aumentare la privacy dovrebbe essere una priorità per ogni persona che si iscrive ad un social network o semplicemente naviga in rete perché in realtà non sta solo navigando sul Web, sta anche fornendo tantissime informazioni personali. Informazioni di ogni tipo in base agli strumenti che utilizzi ogni giorno, dalle mappe per le indicazioni stradali, ad una ricerca oppure alla visualizzazione di un video su piattaforme Come Facebook e YouTube. E ...

Sta per Aumentare l'Iva? Le previsioni della Cgia : Il nuovo Governo dovrà predisporre entro la fine di quest'anno una manovra di bilancio da almeno 18,5 miliardi di euro per evitare l'aumento dell'Iva, per correggere i nostri conti pubblici e per far ...