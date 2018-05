Auguri mamma! Tutte le foto e le frasi per WhatsApp

vanityfair

: RT @AriannaAmbrosi0: @UsateHashtag @Libreriamo @Poetyca @PaolaDa73 @PaolaToogoodxme @antojackie @Stregalife2 @anis_epis @Rebeka80721106 @sa… - icarolibriblog : RT @AriannaAmbrosi0: @UsateHashtag @Libreriamo @Poetyca @PaolaDa73 @PaolaToogoodxme @antojackie @Stregalife2 @anis_epis @Rebeka80721106 @sa… - Ilterremotoinv2 : RT @AriannaAmbrosi0: @UsateHashtag @Libreriamo @Poetyca @PaolaDa73 @PaolaToogoodxme @antojackie @Stregalife2 @anis_epis @Rebeka80721106 @sa… - b_nunzio : @isabbah ciao iman ti auguro buon sabato spero che a parigi sia una giornata bella e soleggiata.come da me poi se h… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Quest’anno la festa della mamma cadrà il 13 di maggio. E se vi state chiedendo come festeggiarla, prima di pensare a cioccolatini, fiori e pasticcini, scegliete un biglietto digitale per. Come dimostra la pagina Facebook Mamme che scrivono su messaggi sule nostre mamme ne hanno fatta tanta di strada da quando hanno preso uno smartphone in mano per la prima volta. LEGGI ANCHEFesta della mamma, le idee regalo per la regina della casa Certo spesso sono un po’ distratte e si lasciano confondere dal correttore automatico o coinvolgere dalle catene di Sant’Antonio. Altre si allarmano per presunte truffe sentite al telegiornale o per file digitali che non riescono a scaricare. Ma ora che si avvicina la festa della mamma dobbiamo chiudere un occhio, forse due e coccolarle sin dal mattino. Ricevere un messaggio sule farà sentire importanti e ...