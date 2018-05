Attentato Parigi | accoltella passanti | morti e feriti Ultime notizie video | assalitore

L’ Attentato re di Parigi - Salah Abdeslam - condannato a 20 anni di carcere : L'unico sopravvissuto agli attentati di Parigi è stato condannato assieme al complice tunisino Sofiane Ayari per tentato omicidio. Aveva sparato contro quattro poliziotti a Forest, piccolo comune a sud di Bruxelles, durante una perquisizione avvenuta all’interno dell’inchiesta per gli attacchi del novembre 2015.Continua a leggere

L’ Attentato re di Parigi - Salah Abdeslam - condannato a 20 anni di carcere : L’attentatore di Parigi , Salah Abdeslam , condannato a 20 anni di carcere L'unico sopravvissuto agli attentati di Parigi è stato condannato assieme al complice tunisino Sofiane Ayari per tentato omicidio. Aveva sparato contro quattro poliziotti a Forest, piccolo comune a sud di Bruxelles, durante una perquisizione avvenuta all’interno dell’inchiesta per gli attacchi del novembre 2015.Continua a […]

Attentato ISIS IN FRANCIA/ Il modello italiano e la Chiesa ci evitano il sangue di Parigi : L'attacco ISIS a Trèbes ha messo in luce due punti deboli: la mancata prevenzione e una politica di integrazione che è assimilazione. Errori in cui l'Italia non è caduta. MASSIMO INTROVIGNE(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 06:02:00 GMT)ATTENTATO A KABUL/ Le bombe e i "talebani" nascondono la guerra tra ISIS e al Qaeda, di M. IntrovigneTERZA GUERRA MONDIALE/ Afghanistan, ISIS e Al Qaeda tengono in scacco Washington,di C. J. Wulff