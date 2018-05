Attacco con coltello a Parigi | 2 morti tra cui l’assalitore e 4 feriti | “Urlava Allah

Parigi - Attacco con coltello in pieno centro. Un morto e diversi feriti : Paura a Parigi dove un individuo armato di un coltello ha colpito alcuni passanti. È successo nel secondo arrondissement. L'individuo è stato neutralizzato dalla forze dell'ordine, secondo quanto ...

Parigi - Attacco con coltello : due morti tra cui l’assalitore e quattro feriti : Un uomo ha aggredito con un coltello i passanti nel pieno centro di Parigi, nella zona dell’Opera, prima di essere ucciso dalla polizia.Continua a leggere

Attacco con coltello a Parigi : Parigi, 12 mag.(AdnKronos) – Aggressioni a Parigi, nel secondo Arrondissement, da parte di un individuo armato di coltello. L’individuo è stato neutralizzato dalle forze dell’ordine, secondo quanto riferisce la Prefettura di Polizia di Parigi.L’autore degli attacchi, riferisce la stampa francese, avrebbe ferito diverse persone prima di essere ucciso. Secondo fonti di polizia le vittime sarebbero almeno due, compreso ...

Parigi - Attacco con coltello : due morti tra cui l’assalitore e otto feriti : Un uomo ha aggredito con un coltello i passanti nel pieno centro di Parigi, nella zona dell’Opera, prima di essere ucciso dalla polizia.Continua a leggere

Parigi - Attacco con coltello : quattro feriti di cui due gravi - assalitore ucciso : Un uomo ha aggredito con un coltello i passanti in pieno centro di Parigi, nella zona dell’Opera, prima di essere ucciso dalla polizia.Continua a leggere

**Francia : Attacco con coltello a Parigi - aggressore ucciso da Polizia** : Parigi, 12 mag.(AdnKronos) – Aggressioni a Parigi, nel secondo Arrondissement, da parte di un individuo armato da un coltello. L’individuo è stato neutralizzato dalla forze dell’ordine, secondo quanto riferisce la Prefettura di Polizia di Parigi. L’autore degli attacchi, riferisce la stampa francese, avrebbe ferito diverse persone prima di essere ucciso. Secondo fonti di polizia le vittime sarebbero almeno due, compreso ...

Argentina : peso sotto Attacco - martedì 15 giorno cruciale per l'economia : Buenos Aires, 12 mag 19:20 - , Agenzia Nova, - martedì 15 sarà un "giorno chiave" per l'economia Argentina, alle prese con gli allarmi dettati dalla forte svalutazione della moneta nazionale. Lo scrive il quotidiano "La Nacion" ricordando che per quel giorno, "segnato in rosso nel ...

Insetticidi per frenare la Xylella - Mellone passa al contrAttacco : vieta i pesticidi e promette multe per i trasgressori : Mentre si continua a discutere sul decreto Martina con cui il Ministro delle Politiche Agricole ha imposto l'uso di pesticidi per frenare il vettore , tra cui l'ormai nota sputacchina, accusato di ...

Juventus all'Attacco : sì al prestito di Morata - con la formula Cuadrado : TORINO - Si accende il mercato della Juventus. Il Chelsea ha aperto al prestito-ritorno di Alvaro Morata . Sposato con Alice Campello e in attesa di diventare papà, l'attaccante spagnolo vuole tornare ...

Poggibonsi - ordinano Attacco con l'acido : “Non sposare nostra figlia” : Poggibonsi, ordinano attacco con l'acido: “Non sposare nostra figlia” I genitori, da tempo separati, non sopportavano l’idea che stesse con un uomo più grande di lei. Per questo hanno ingaggiato un sicario, che per due volte ha aggredito il futuro genero, sfregiandolo in modo permanente Parole chiave: ...

Poggibonsi - ordinano Attacco con l'acido : "Non sposare nostra figlia" - : I genitori, da tempo separati, non sopportavano l'idea che stesse con un uomo più grande di lei. Per questo hanno ingaggiato un sicario, che per due volte ha aggredito il futuro genero, sfregiandolo ...

Siena - ordinano Attacco con acido contro futuro genero : arrestati : Siena, ordinano attacco con acido contro futuro genero: arrestati Siena, ordinano attacco con acido contro futuro genero: arrestati Continua a leggere L'articolo Siena, ordinano attacco con acido contro futuro genero: arrestati proviene da NewsGo.

Siena - ordinano Attacco con acido contro il genero : arrestati : I carabinieri di Poggibonsi , Siena, hanno arrestato una coppia per aver ordinato un'aggressione con l'acido contro il genero . I due coniugi, di 54 e 45 anni, erano contrari alle nozze della figlia ...

Siena - ordinano Attacco con acido contro futuro genero : arrestati : Siena, ordinano attacco con acido contro futuro genero: arrestati Siena, ordinano attacco con acido contro futuro genero: arrestati Continua a leggere L'articolo Siena, ordinano attacco con acido contro futuro genero: arrestati proviene da NewsGo.