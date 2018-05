Atletica | Libania Grenot corre sotto i 52” | buon 51 93 a Clermont | Panterita verso gli

oasport

(Di sabato 12 maggio 2018)si sta preparando al meglio in vista degli Europei 2018 dileggera dove vuole conquistare il terzo titolo consecutivo sui 400 metri. La, infatti, sta attraversando unmomento di forma come testimonia il 51.93 corso a: l'azzurra ha migliorato il proprio stagionale di ben sei decimi (52.54 due settimane fa sempre sulla pista della Florida) venendo battuta soltanto dalla 23enne giamaicana Chrisann Gordon (51.21). La 34enne può guardare con maggiore fiducia al futuro e tra tre mesi è chiamata a fare saltare il banco a Berlino: per il momento l'italo-cubana non ha deluso le aspettative. (foto FIDAL/Colombo)