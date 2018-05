Atletica | Campionati Italiani 10000m | Stefano La Rosa batte Daniele Meucci in volata

oasport

(Di sabato 12 maggio 2018) A Ferrara si sono disputati idei 10000 metri. Testa a testa tra due maratoneti al maschile:Lahanno condotto la gara in coppia ma a un giro e mezzo dalla fine è stato il carabiniere grossetano a piazzare l’allungo e are il Campione d’Europa di Maratona in. Lasi impone con il tempo di 28:36.86, due secondi meglio del pisano (28:38.94) che sta lavorando proprio per provare a bissare il titolo continentale a Berlino dove sarà presente anche il suo rivale. Al terzo posto Nadir Cavagna (29:57.14). Laha vinto il terzo tricolore sulla distanza proprio comeria Console che ha letteralmente dominato la gara femminile. La pugliese si è infatti imposta con il tempo di 34:56.52, distaccando di quasi un minuto la 21enne Rebecca Lonedo (35:51.28), terzo posto per la ventenne Alessia Tuccitto ...