ATALANTA | GASPERINI | “MINACCIATO DALL' ARBITRO PAIRETTO” Il tecnico svela anche

ATALANTA - Gasperini shock : “minacciato da Pairetto” : Pesantissime accuse dell’allenatore Gasperini alla vigilia della gara di campionato contro il Milan, nel mirino l’arbitro Pairetto: “Mi ha minacciato durante la gara contro il Genoa. Mi ha detto che ci saremmo rivisti a Roma dicendomi ‘Non saranno concessi questi comportamenti’. Non so come potesse sapere che il Var in casa della Lazio l’avrebbe fatto lui. Siamo tra le squadre che ha preso meno ammonizioni di ...

ATALANTA - ecco la decisione sulla squalifica di Gasperini : Stagione importante per l’Atalanta che si prepara per il rush finale che vale la qualificazioni in Europa League. Come riporta l’Ansa la prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso dell’Atalanta, confermando la sanzione della squalifica per una giornata e l’ammenda di 10mila euro inflitte al tecnico Gian Piero Gasperini in seguito alla gara Lazio-Atalanta dello scorso 6 maggio. La ...

ATALANTA - Gasperini : 'Disputata una grande partita - potevamo chiudere il discorso Europa. Su Barrow e Ilicic...' : L'allenatore dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini , ha parlato a Sky Sport dopo il pari contro la Lazio : 'Oggi abbiamo disputato una grande partita contro la Lazio, potevamo chiudere il discorso Europa. Abbiamo giocato una gara straordinaria per numero di prestazioni ...

ATALANTA - Gasperini e il fattore gialli : 'Dopo abbiamo il Milan - devo preoccuparmi dei diffidati' : 'Petagna si è fermato e non c'è, farà l'operazione il prima possibile. Anche Spinazzola e Rizzo hanno finito il campionato'. Alla vigilia della trasferta con la Lazio, Gian Piero Gasperini si trova ...

ATALANTA - Gasperini : “vicini all’obiettivo Europa” : “Ilicic può anche giocare dall’inizio con Palomino, e Masiello è recuperato. E martedì potrebbe riunirsi anche Spinazzola”. Alla vigilia della sfida casalinga con il Genoa, Gian Piero Gasperini annuncia di fatto le novità nella formazione della sua Atalanta: “Davanti adesso non siamo contati, è stato il momento di Barrow ma anche Petagna e Cornelius sono stati importanti per noi. E in queste quattro partite che rimangono ...

