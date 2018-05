Astronomia | la missione Nicer della NASA ha individuato una pulsar da record

Astronomia - missione Galileo : nuova luce sui dati della magnetosfera di Ganimede : Tornano agli onori della cronaca l’unico satellite naturale del Sistema Solare ad essere dotato di un campo magnetico e la sonda che lo ha sorvolato più volte: stiamo parlando di Ganimede , che fa parte della vasta famiglia di lune di Giove, e della missione Galileo , ideata dalla Nasa per studiare il gigante gassoso e il suo sistema e attiva dal 1989 al 2003. L’archivio di Galileo – spiega Global Science – contiene infatti dati che ...

Astronomia : dalla missione Gaia altre tessere per la mappa della Via Lattea : Una mappa che mostri tutte le stelle nella nostra galassia, con la loro posizione, il loro movimento, la loro luminosità, il loro spettro, ma anche la temperatura superficiale e tanto altro: tutto ciò sarà possibile grazie a Gaia , missione Esa. Il prossimo 25 aprile verrà pubblicata la seconda release di dati. Si tratta di un catalogo enorme, spiega Media INAF: dalla posizione e luminosità di quasi 1 miliardo e 700 milioni di stelle ai colori ...

Astronomia - dall’ESA arriva l’OK alla missione ARIEL : un progetto “made in Italy” per lo studio delle atmosfere esoplanetarie : Astronomia – È la missione ARIEL (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey) dedicata allo studio delle atmosfere dei pianeti in orbita attorno a stelle distanti quella selezionata oggi dallo Space Programme Committee dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) quale prossima missione di classe media. ARIEL verrà lanciata nel 2028 e nell’arco di quattro anni osserverà oltre 1000 esopianeti, realizzando un vero e proprio censimento ...