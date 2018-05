Asta record per il “tesoro” dei Rockefeller : oltre 800 milioni di dollari : Asta record per il “tesoro” dei Rockefeller: oltre 800 milioni di dollari Asta record per il “tesoro” dei Rockefeller: oltre 800 milioni di dollari Continua a leggere L'articolo Asta record per il “tesoro” dei Rockefeller: oltre 800 milioni di dollari proviene da NewsGo.

Rockefeller - Asta record : oltre 800 mln : ANSA-AP, - NEW YORK, 12 MAG - La vendita dell'imponente collezione di arte e altri tesori di Peggy e David Rockefeller ha stabilito un nuovo record mondiale: con 828 milioni di dollari, si attesta ...

Christie’s a New York batte ogni record : in una sola Asta incassati 650 milioni di dollari : Da un Picasso battuto per oltre 115 milioni di dollari alle ninfee di Monet per 84. Era stata presentata come l'asta del secolo e non ha tradito le attese, la vendita di capolavori d'arte proposta ieri sera da Christie's a New York, che ha il compito di disperdere le opere della celeberrima collezione appartenuta al banchiere americano David Rockefeller ed alla moglie Peggy.Continua a leggere

Borsa da record : Ferrari - Stm - Astaldi accelerano. Sale Tim : Piazza Affari , incurante dello stallo politico e del rallentamento dell'economia, apre la settimana con un nuovo record da nove anni a questa parte: +0,30% a 24.400 punti. Congiuntura in frenata ma Borse in ascesa sugli altri mercati: Francoforte +0,43%, Madrid +0,4%. ...

Record per "Peace & Love" di Charlie Charles - Sfera EbbAsta e Ghali : ... @Ghali, on May 6, 2018 at 5:01am PDT Il successo della canzone era abbastanza prevedibile, visto che insieme Sfera Ebbasta , 25 anni , e Ghali , 24 , totalizzano oltre 600 milioni di streaming su ...

Asta record per collezione Rockefeller : Secondo gli esperti, ci sono alcune tra le più importanti opere d'arte al mondo ancora custodite in una collezione privata, che stavolta vanta pezzi preziosissimi,tra cui opere di Monet e Picasso. ...

Asta record per collezione Rockefeller : 8.06 Sono circa 1.600 le opere d'arte messe all'Asta dagli eredi di Rockefeller,miliardario e filantropo morto nel 2017 a 101 anni.La famiglia ha affidato l'Asta a Christie's, che la prossima settimana vi dedicherà tre giorni,con un guadagno stimato intorno al miliardo di dollari. Secondo gli esperti, ci sono alcune tra le più importanti opere d'arte al mondo ancora custodite in una collezione privata, che stavolta vanta pezzi ...

Livorno e il Modigliani da record : base d'Asta da 150 milioni per un'opera di Dedo : Sotheby's pronto a battere l'imponente nudo «Nu couché , sur le c"té gauche, », il quadro che porterà l'artista, morto nel 1920, a infrangere un nuovo record

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Fabio Scozzoli devAstante! Record italiano nei 50 rana e titolo tricolore : Che Fabio Scozzoli! Il campione di Lugo, dopo aver estasiato nei 100 rana (59″33, quarto tempo al mondo nel 2018), si ripete nei 50 rana ottenendo il nuovo primato italiano di 26″73, aprendo letteralmente le acque romagnole dello Stadio del Nuoto di Riccione, nella gara valida per gli Assoluti 2018. Migliorato di quasi due decimi il 26.91 che aveva siglato lui stesso lo scorso anno ai Mondiali. Un incedere impressionante, nei secondi ...

Picasso - Asta record : si parte da 70 milioni di dollari : I collezionisti di arte moderna sono già in fermento. Il 15 maggio Christie’s metterà all’asta nella sua sede di New York “Le Marin” di Pablo Picasso, un raro autoritratto datato 28 ottobre 1943 che il genio spagnolo realizzò in un periodo particolarmente turbolento della propria vita, quando temeva di essere arrestato e deportato dalle milizie naziste. La tela a olio riproduce Picasso con uno sguardo pensieroso, appoggiato a una ...

I ricavi record non bAstano a Saes Getters : titolo giù dopo il bilancio : Teleborsa, - ricavi in crescita e outlook ottimista per Saes Getters , oggi all'appuntamento con il bilancio 2017. Il produttore di componentistica elettronica ha chiuso l'esercizio con un utile netto ...

F1 - Test Barcellona 2018 : i risultati del mattino (7 marzo). Daniel Ricciardo in vetta con il record - Hamilton 2° ma devAstante e Vettel 3° si nasconde? : E’ stato di Daniel Ricciardo su Red Bull il miglior crono della mattinata a Barcellona (Spagna), di questa seconda giornata di Test collettivi dedicata alle monoposto del Mondiale di F1 2018. L’australiano ha fatto segnare il crono di 1’18″047 stabilendo il nuovo primato non ufficiale della pista, dimostrando un gran feeling con le gomme hypersoft. Ricciardo, infatti, è stato capace di precedere il campione del mondo ...

Sfera EbbAsta : ad un mese dal tour soldout per il rapper dei record : Grandissimo successo di vendite per l’atteso “Sfera Ebbasta Rockstar tour 2018” del Grandissimo successo di vendite per l’atteso “Sfera Ebbasta Rockstar tour 2018” del rapper dei record Sfera Ebbasta che ancor prima del debutto ufficiale del prossimo 7 Aprile dal Vox Club di Nonantola (Mo), fa registrare il quasi tutto esaurito. Ad un mese dalla partenza del suo fortunato tour nazionale già 12 le date andate letteralmente sold out e ultimissimi ...