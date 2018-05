Argentina coopera con Russia per evitare ‘Barrabravas’ al Mondiale

calcioweb.eu

(Di sabato 12 maggio 2018) L’e lahanno firmato un accordo dizione per garantire la sicurezza durante la Coppa del Mondo 2018 e per impedire l’ingresso dei “barrabravas”, i tifosi più violenti, nel paese che ospita l’evento. Il governo argentino ha inviato a Mosca una lista di 3.000 persone che attualmente hanno restrizioni e divieti per entrare negli stadi nel paese sudamericano avendo precedenti penali. Nel memorandum d’intesa firmato dal ministro della sicurezza argentino, Patricia Bullrich, e dall’ambasciatore dellaa Buenos Aires, Viktor Koronelli, si stabilisce anche un piano dizione tra i due paesi durante la Coppa del Mondo 2018, che prevede la partecipazione della polizia. Lacreerà un Centro per lazione internazionale di polizia (CCIP) che garantirà la legge e l’ordine durante il, in ...