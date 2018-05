: RT @ilRomanistaweb: #SerieA, #InterSassuolo 1-2: la #Roma è in #Champions con 2 giornate di anticipo - emilianofabbri : RT @ilRomanistaweb: #SerieA, #InterSassuolo 1-2: la #Roma è in #Champions con 2 giornate di anticipo - Lucatt_ : RT @ilRomanistaweb: #SerieA, #InterSassuolo 1-2: la #Roma è in #Champions con 2 giornate di anticipo - 972luci : RT @ilRomanistaweb: #SerieA, #InterSassuolo 1-2: la #Roma è in #Champions con 2 giornate di anticipo -

Clamoroso ko che può costare la Champions all', vince il2-1. Ritmo lento,ci pensa al 25' la punizione vincente di Politano a svegliare il match.Consigli sventa su Icardi a botta sicura a fine frazione. Ripresa al fulmicotone. L'spinge,sempre pericoloso. Consigli dice ancora di no a Icardi.Poco dopo (72') Berardi inventa una traiettoria micidiale dal limite per il raddoppio.Rafinha riaccende le speranze nerazzurre (80') con un sinistro che sbatte sul palo e s'insacca. Consigli salva su Eder sul traguardo.(Di sabato 12 maggio 2018)