Anticipazioni Grande Fratello | Aida Nizar rientra nella casa

Anticipazioni Grande Fratello - Aida ritorna in casa : la verità sul passato choc : Per Aida Nizar si prepara il ritorno nella casa del Grande Fratello 2018. La scorsa settimana la concorrente spagnola è stata eliminata dal pubblico da casa con il televoto anche se la sua uscita dalla casa di Cinecittà ha scatenato non poche polemiche, dato che in moltissimi sul web sostengono la bella Aida e si sono scagliati contro questa decisione del pubblico che ha scelto di salvare Luigi Favoloso nonostante gli atteggiamenti da bullo che ...

POMERIGGIO 5/ Anticipazioni 10 maggio : Barbara d'Urso tra cronaca e Grande Fratello 15 : Oggi, giovedì 10 maggio 2018, alle 17.10 si rinnova l'appuntamento con POMERIGGIO 5, condotto da Barbara d'Urso. Ampio spazio dedicato ai protagonisti del Grande Fratello 15.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:30:00 GMT)

Grande Fratello 15 | Puntata 10 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.10 : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno. Grande Fratello 15 | I concorrenti prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 10 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.10 pubblicato su Gossipblog.it 10 maggio 2018 11:07.

Striscia la Notizia/ Anticipazioni 9 maggio : servizio sul televoto pilotato al Grande Fratello? : Striscia la Notizia, quali servizi andranno in onda oggi, mercoledì 9 maggio? Il tg satirico punta il dito contro il Grande Fratello: nel mirino il verdetto del televoto su Aida Nizar?(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 20:53:00 GMT)

Grande Fratello 15 | Puntata 9 maggio 2018 | Anticipazioni e diretta : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 9 maggio 2018 | Anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 09 maggio 2018 11:56.

Grande Fratello : riassunto puntate - Anticipazioni e tutte le informazioni : E' tornato in Grande spolvero il Grande Fratello versione "Nip", ovvero il papà di tutti i reality show. Dopo i vertiginosi picchi di ascolto registrati dalle stagioni

Grande Fratello - le Anticipazioni sulla puntata del 6 maggio : Aida Nizar ha le ore contate : Le indiscrezioni dai social gettano un'ombra oscura sul Grande Fratello di Barbara D'Urso poco prima della diretta su Canale 5. Le voci sui social vogliono la spagnola Aida Nizar vicina all'uscita ...

Grande Fratello Anticipazioni : Baye Dame torna nella Casa : Baye Dame torna al Grande Fratello: l’annuncio di Barbara d’Urso Baye Dame e il Grande Fratello? Una storia non ancora finita. Dopo la squalifica della settimana scorsa, il ragazzo senegalese rientrerà nella Casa di Cinecittà. Dove, molto probabilmente, avrà un chiarimento con Aida Nizar. A farlo sapere è stata Barbara d’Urso al termine dell’ultima puntata […] L'articolo Grande Fratello anticipazioni: Baye Dame ...

Eliminati e ospiti al Grande Fratello 2018 tra baci e l’arrivo del Ken umano : Anticipazioni dell’8 maggio : Eliminati e ospiti al Grande Fratello 2018 che torna in onda oggi, 8 maggio, al martedì, con tante novità. I ragazzi in casa stanno ormai uscendo fuori dal loro seminato e dopo le prime settimane di osservazioni da lontano e piccole prove tecniche, possiamo ufficialmente dire che il reality è iniziato e adesso succederà di tutto. Le polemiche legate alla fine della diretta ogni sera alle 2.00 non si placano perché proprio a quell'ora succede ...

Grande Fratello 2018 - le Anticipazioni della quarta puntata - stasera Canale 5 : Quarto appuntamento con il reality condotto da Barbara d'Urso: entra Rodrigo Alves, arriva una visita per Aida e ritorna Patrizia.

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 8 maggio : tutte le news dalla casa del Grande Fratello : Un'altra Grande puntata di Pomeriggio 5 attende il pubblico e gli amanti del trash tra cronaca e le ultime news dalla casa a poche ore dalla nuova diretta. Ecco i dettagli(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:52:00 GMT)

Anticipazioni Grande Fratello 2018 quarta puntata : fuori Luigi Favoloso? : Il Grande Fratello 2018 ritorna in onda stasera 8 maggio con la quarta puntata in diretta tv su Canale 5. Da questa settimana, infatti, la trasmissione condotta da Barbara D'Urso cambia ufficialmente giorno di programmazione e lascia la serata del lunedì per approdare definitivamente al martedì sera sempre alle 21.30 circa. Noi seguiremo la quarta puntata in diretta e vi aggiorneremo in tempo diretto su quello che succederà: seguiteci qui su ...