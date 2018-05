Anche Roberta e Raffella protagoniste del Salone Internazionale del Libro di Torino

Roberta Ragusa - Anche la figlia minore si schiera con il padre : “È innocente” : Dopo suo fratello Daniele, anche A. la figlia sedicenne di Roberta Ragusa, ha presentato una memoria difensiva in favore del padre Antonio Logli. L'elettricista di Gello San Giuliano è stato condannato in primo grado a vent'anni per l'omicidio della moglie.Continua a leggere