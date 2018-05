Ampliamento della mappa galattica | scoperto nuovo esopianeta

Blastingnews

(Di sabato 12 maggio 2018) Buone notizie sul fronte dell’esplorazione spaziale, lo scorso 8 Maggio è stata annunciata la notiziascoperta di undenominato dagli astronomi “WASP-96b”. Wasp, l'Per chi non lo sapesse un(o pianeta extrasolare) è un pianeta che appunto orbita attorno ad una stella diversa dal Sole. I ricercatori britannici dell'Università di Exeter sono riusciti ad individuare questoprivo di nuvole grazie al Very Large Telescope e la scoperta è stata rilasciata su “Nature”. In realtà l’era già stato individuato nel 2014, ma solo grazie alle più recenti tecnologie nell’ambito dell’esplorazione spaziale i ricercatori sono riusciti are la sua atmosfera. WASP-96b è situato a “soli” 980 anni luce dalla Terra, nel cuorecostellazioneFenice a metà tra le due stelle più brillante dell’emisfero meridionale: Achernar e ...