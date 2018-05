“Ammazza Riccardo!” Il cavaliere del trono over si spoglia e… esplode lo studio di

caffeinamagazine

(Di sabato 12 maggio 2018) Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati definiti i nuovi Giorgio Manetti e Gemma Galgani. La versione giovanile, diciamo. Protagonisti deldi Uomini e Donne, dopo infiniti tira e molla, sfuriate di gelosia e litigi focosi con Sossio Aruta, l’altro pretendente di Ida, finalmente hanno capitolato. Abbiamo assistito al ‘colpo di scena’ – perché nessuno si aspettava che avvenisse in quel momento e soprattutto in quel modo – è avvenuto nella penultima puntata della settimana dedicata a dame e cavalieri. L’happy ending parte da qui, con Riccardo che dice a Maria De Filippi che “va bene, penso bene”, ma viene subito interrotto da Ida, che precisa: “Ieri sera abbiamo discusso”. Poi lui passa a riassumere la situazione: “Penso ci sia una forte attrazione e un sentimento, ma quando discutiamo entriamo in guerra”, ...