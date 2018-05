Amici in tutta Europa | così Maria De Filippi RIVOLUZIONA il talent di Canale 5

gossippiu

(Di sabato 12 maggio 2018) I sogni diDevolano altissimi: i concorrenti di2018-2019 saranno ballerini e cantanti provenienti da! Nell'edizione che si avvia alla conclusione abbiamo avuto un piccolo anticipo di uninternazionale, ma pare che sia stata solamente una prova:vuole fare le cose ancora più in grande, non si accontenterà di avere nella sua scuola deii provenienti dall'estero, come abbiamo visto in questa edizione con concorrenti come Bryan, Lauren, Emma e Orion Pico, ma sogna una competizione internazionale vera e propria. Ne ha parlato nello speciale dia Verissimo, che andrà in onda oggi pomeriggio, sabato 12 maggio: "Il mio sogno sarebbe avere unitaliano che si scontri con unfrancese, con uno spagnolo evia… Sarebbe bello avere una rappresentanza dell’Italia, trovata attraverso, una rappresentanza della Spagna ...