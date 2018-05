Amici | Einar si racconta a Verissimo | Prima facevo l' operaio

EINAR / Amici 2018 - intervistato da Silvia Toffanin : "Devo ringraziare Rudy Zerbi per i suoi consigli" : Comunque andrà a finire sembra proprio che EINAR ad Amici 2018 abbia già ottenuto il suo contratto discografico, riuscirà a vincere questo serale e il programma? Ecco le novità(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:23:00 GMT)

Einar/ Amici 2018 - le assegnazioni della serata e il primo contratto discografico : Comunque andrà a finire sembra proprio che Einar ad Amici 2018 abbia già ottenuto il suo contratto discografico, riuscirà a vincere questo serale e il programma? Ecco le novità(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:46:00 GMT)

Amici 2018 eliminati sabato 12 maggio : a rischio anche Einar e Biondo? Tutti preoccupati per Carmen ed Emma : Chi saranno gli eliminati di Amici 2018 di sabato 12 maggio? L'assenza delle anticipazioni fanno stare sulle spine Tutti gli spettatori del talent show, ma in particolare i fan di Emma e Carmen: una delle sue sarà eliminata, come ormai avrete saputo pur non avendo visto, magari, la puntata di sabato scorso. Noi vogliamo sperare fino all'ultimo che questa assurda sfida venga annullata, che questi giorni di riflessione portino Maria De Filippi a ...

Amici 2018 eliminati sabato 12 maggio : a rischio anche Einar e Biondo? Tutti preoccupati per Carmen ed Emma : Chi saranno gli eliminati di Amici 2018 di sabato 12 maggio? L'assenza delle anticipazioni fanno stare sulle spine Tutti gli spettatori del talent show, ma in particolare i fan di Emma e Carmen: una delle sue sarà eliminata, come ormai avrete saputo pur non avendo visto, magari, la puntata di sabato scorso. Noi vogliamo sperare fino all'ultimo che questa assurda sfida venga annullata, che questi giorni di riflessione portino Maria De Filippi a ...

Amici 2018 eliminati sabato 13 maggio : a rischio anche Einar e Biondo? Tutti preoccupati per Carmen ed Emma : Chi saranno gli eliminati di Amici 2018 di sabato 13 maggio? L'assenza delle anticipazioni fanno stare sulle spine Tutti gli spettatori del talent show, ma in particolare i fan di Emma e Carmen: una delle sue sarà eliminata, come ormai avrete saputo pur non avendo visto, magari, la puntata di sabato scorso. Noi vogliamo sperare fino all'ultimo che questa assurda sfida venga annullata, che questi giorni di riflessione portino Maria De Filippi a ...

Amici serale 2018 - eliminati Valentina - Matteo - Zic e Luca / diretta quinta puntata : Irama batte Einar : Amici serale 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:05:00 GMT)

Amici Serale 2018/ Ed.17 - diretta quinta puntata : Einar c'è - Valentina e Matteo via. Chi sono i due eliminati? : Amici Serale 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:52:00 GMT)

Amici SERALE 2018/ Ed. 17 - diretta quinta puntata : Biondo con l'autotune vs Einar. Chi sono i due eliminati? : AMICI SERALE 2018, ed. 17 diretta quinta puntata: doppia sfida a squadre e doppia eliminazione. Elisa ospite, Arisa nella commissione esterna al posto di Marco Bocci. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:27:00 GMT)

Einar Ortiz ad Amici 2018 ascolta i commenti dei docenti : i consigli di Rudy Zerbi - Di Francesco - Paola Turci e Giusy Ferreri (video) : Einar Ortiz ad Amici 2018 è stato sottoposto ad una dura prova nel corso della puntata numero 4 del serale. A puntata chiusa, i docenti del programma registrano alcuni messaggi per lui, mostrati nella casetta blu nelle scorse ore. Giusy Ferreri si dice dispiaciuta di averlo visto in quella "situazione difficile e piena di tensione" ed aggiunge: "Nelle puntate precedenti ho notato che eri riuscito ad abbandonare paure e tensioni, eri più ...

Amici 17 : Irama ha vinto anche la quarta puntata - Einar a rischio eliminazione : Amici 2018 Serale: Irama ha vinto anche la quarta puntata Il talento che ha vinto la quarta puntata di Amici 2018 Serale è Irama. Per il concorrente si tratta della seconda vittoria consecutiva, dopo che già la scorsa settimana si è aggiudicato la “vetta” del podio nel terzo appuntamento. Sabato 28 aprile a deciderlo sono […] L'articolo Amici 17: Irama ha vinto anche la quarta puntata, Einar a rischio eliminazione proviene da ...

Biondo userà l'autotune?/ Amici 2018 - Einar dice la sua sul "trucchetto" usato dal rapper : Biondo torna in scena nel serale di Amici 2018, superata la prima fase dovrà duettare con Emma, questo gli permetterà di dimenticare le polemiche? Ci sarà una sorpresa per lui?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:31:00 GMT)

Amici 2018/ Ed.17 : Einar e Irama favoriti dalla produzione? Il pubblico si divide : Amici 2018, ed. 17: Einar Ortiz e Irama favoriti dalla produzione? Il pubblico si spacca mentre Biondo continua ad essere quello più criticato da Heather Parisi.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 06:48:00 GMT)

Amici 2018 - IRAMA VINCITORE TERZA PUNTATA/ Nessun eliminato - il cantautore conquista tutti : il gesto per Einar : Nella TERZA PUNTATA del serale di AMICI 17, non ci sono stati eliminati. Quante polemiche durante la serata e che intesa di ballo tra Belen Rodriguez e Diego Armando Maradona.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:25:00 GMT)

Amici 17 - trionfa Irama e salva Einar. Ermal Meta fa a pezzi Biondo : La terza puntata di 'Amici 17' è infinita ma più ordinata delle due puntate precedenti. Maria De Filippi schiera un parterre da fare invidia alla notte degli Oscar: Diego Armando Maradona, Rita Pavone,...