Amici di Maria de Filippi 2018 | serale 12 maggio | anticipazioni | assegnazioni e ospiti

Perché Ermal Meta assente ad Amici di Maria De Filippi il 12 maggio? Non è in commissione esterna al 6° serale : Ermal Meta assente ad Amici di Maria De Filippi il 12 maggio: il cantautore non sarà tra i sei componenti della commissione esterna, stasera. Nel 6° serale di Amici 2018, l'artista non ci sarà Perché impegnato all'estero. In quanto vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria dei Campioni in coppia con Fabrizio Moro, Ermal Meta ha il diritto di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, in corso di svolgimento quest'anno a ...

Maria De Filippi : «Sogno un Amici internazionale» : Un Amici internazionale, che varchi i confini e assomigli all’Eurovision. È questo il sogno che Maria De Filippi racconta a Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo dedicata ad Amici, convinta che il talent show di Canale 5 abbia tutte le carte in regola per imporsi come collante culturale, ponte fra questo e quel Paese. «Il mio sogno sarebbe avere un Amici italiano che si scontri con un Amici francese, con uno spagnolo e ...

SIMONA VENTURA/ Da Amici 2018 alla conduzione di Temptation Island Vip nel segno di Maria De Filippi : SIMONA VENTURA siederà questa sera nella commissione esterna di Amici: atteso un nuovo scontro con Heather Parisi, a causa delle diverse opinioni su Biondo.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 08:15:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi - al serale Michelle Hunziker tra gli ospiti speciali : Michelle Hunziker sarà tra gli ospiti speciali di Maria De Filippi nel serale della puntata di sabato 12 maggio di Amici. Sul palco della trasmissione ci sarà anche il Volo.

Verissimo trasloca a Roma : Speciale Amici con Maria De Filippi : Silvia Toffanin fa le valigie e trasloca a Roma con il suo Verissimo, ma solo per questa settimana. Come ormai da tradizione, sabato 12 maggio torna lo Speciale dedicato ad "Amici"...

Il Volo ed Emma Marrone ospiti di Amici di Maria De Filippi il 12 maggio - presente anche Arisa : Tre gli ospiti di Amici di Maria De Filippi il 12 maggio: ai nomi di Emma Marrone ed Arisa, già presenti nella scorsa puntata del serale, si aggiunge il trio pop lirico Il Volo. La comunicazione è arriva oggi, nel Daytime su Real Time alle 13.50. I ragazzi della squadra bianca e della squadra blu rimasti in gara hanno appreso i nomi dei cantanti italiani che duetteranno con loro. I concorrenti coinvolti questa settimana nei duetti sono Emma ...